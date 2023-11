Maravillados por el pasadizo del miedo del colegio Ana María Diéguez, de Asados

El pasadizo del miedo del colegio Ana María Diéguez, de Asados, cumplió un año más con todas las expectativas recibiendo un gran número de visitas de familiares, alumnado, exalumnos y amigos, que quedaron maravillados. El trabajo realizado por el profesorado para su montaje consistió en diseñar un recorrido que, aunque no estaba directamente relacionado con la muerte y la celebración del Día de Todos los Santos, tuvo el objetivo de mostrar la temática que está trabajando este curso y dar a conocer algunos de los personajes más enigmáticos de la mitología gallega: “Sacaúntos, Lobishome, mouras, meigas menciñeiras, cartuxeiras, lavandeiras, curandeiros, sanadores, o Home do saco, Pepa a Loba, as Luciñas ou os druídas foron os protagonistas dun percorrido que, en clave de humor e algún susto, pretendeu achegar aos nenos unha celebración máis afastada do moderno Halloween, festa que, tendo unha orixe europea, chegou a nós de volta cunha connotación demasiado comercial e americanizada”, señaló el director, José Rodríguez Rial.



También hubo espacio para la superstición y la mezcla entre lo religioso y lo pagano a través de los “santuarios, amuletos, figas e sanandresiños, que previamente confeccionaron os alumnos nas aulas e ofreceron a todos os que por alí pasaban, xunto con beberaxes, remedios e consellos ofrecidos polas meigas”, precisó Rodríguez Rial. Además, en el recorrido se pudieron encontrar espacios recreados que recuerdan lugares encantados de la parroquia de Asados y del resto del municipio de Rianxo, como la Fonte do Mouro, O Pozo Bastón o el Monte Pilotiño. A la salida de este pasadizo del miedo, miembros de la ANPA “Fonte da Revolta”, que colaboró en el evento, obsequió a todos los visitantes unos dulces y un chocolate caliente con el que olvidar el miedo vivido.