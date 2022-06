Una marea negra que vuelve a rodarse en Ribeira

El puerto de Palmeira y el interior de alguna de sus casas se convirtió ayer en plató de rodaje de la segunda temporada de la miniserie “Operación Marea Negra” que, dirigida por Daniel Calparsoro junto con Igor Legarreta, tiene un plan de filmación de 12 semanas en esa y otras localizaciones de Ribeira, como el bar A Galleguiña y alrededores y el entorno del muelle de Aguiño, donde la grabación será nocturna, así como otras zonas de la Ría de Arousa, del área compostelana y Portugal. Además de que se dejase ver por el pueblo palmeirense el completo equipo humano de Ficción Produccións, también destacó que en este inicio del rodaje lo hizo el actor, cantante, bailarín y modelo chileno Jorge López, que interpreta el personaje de Nando, en sustitución de Álex González.





El gran público reconoce por sus papeles de Valerio Montesinos en la serie “Élite” o de Alejandro Vilas en “Now and Then” pero, por ahora, Jorge López no despertó en la zona tantas pasiones como su predecesor en la interpretación del protagonista, pues no lo reconocen tanto como al citado Álex González, que se hizo muy popular por sus personajes de Javier Morey en “El Príncipe” o de Mario Mendoza en “Vivir sin permiso”. Del elenco principal de actores también se pudo ver a Manuel Manquiña, que hace el papel de abuelo de Nando. Durante la mañana se pudo verle mirando a través de la ventana de una casa particular en la que se estaban grabando algunas escenas en varias de sus estancias, mientras en el exterior paseaban varios figurantes que tenían bien aprendido lo que tenían que hacer. Se espera ver también a los actores que repite de la primera temporada, como Nerea Barros, Xosé Barato, Luis Zahera, Carles Francino, Bruno Gagliasso, David Trejos y Leandro Frirmino, y a otros que se incorporan como Óscar Jaenada, Esther Acebo, Soraia Chaves, Patricia Vico, Belén López, Miguel de Lira y Pepe Rapazote





En los descansos más largos entre las tomas que se estaban grabando se escuchaba comentar a las personas que se pasaron por el muelle palmeirense para ver parte del rodaje fue, entre otros temas, la nada despreciable cantidad de 350.000 euros -100.000 más que para la primera temporada- que la Consellería de Cultura le adjudicó a Ficción Produccións para la filmación en Galicia de esta serie de cinco episodios, convirtiéndose en la primera beneficiaria de esta segunda convocatoria del fondo para la atracción de rodajes del Hub Ausiovisual de la Industria Cultural, para que la comunidad autónoma se convierta en escenario habitual de producciones cinematográficas y televisivas, y hasta un importante retorno económico en las zonas donde se realiza la filmación, que en el caso de “Operación Marea Negra 2” se calcula que el gasto estimado en Galicia se elevará a 5 millones de euros.