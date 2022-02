Una marea sucumbe al actor Álex González de negro

De riguroso luto, pasadas las ocho y cuarto de la tarde de ayer desfilaron por la alfombra negra de acceso al auditorio de Ribeira parte de los principales actores y actrices de la miniserie “Operación Marea Negra”, que fue grabada en parte en localizaciones de Santa Uxía, Aguiño y Palmeira -también se rodó en Santiago de Compostela, A Illa y Portugal-, para participar en su estreno en Galicia, después de que el pasado martes tuviera lugar la premier en Madrid.





Encabezados por un Álex González que atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales y al que vitorearon numerosas fans, que le reclamaron para fotos, ese elenco dejó a su lado derecho la parte de la estructura del narcosubmarino utilizado en el rodaje de esta producción audiovisual gallego-portuguesa, para seguidamente juntarse con las autoridades locales y autonómicas para seguidamente posar ante el photocall. Durante el estreno en Ribeira se destacó que la travesía de Brasil a Galicia en ese batiscafo o semisumergible de elaboración casera hubiera sido una hazaña si no llega a ser por transportar la carga que llevaba de más de 3.000 kilos de droga.





Fueron unos cuantos elegidos los que pudieron asistir en el referido auditorio al pase especial del primer episodio de esta miniserie, que ya emite Amazon Prime Video, y que está dirigida por Daniel Calparsolo, Óskar Santos y Joao Maia- Paralelamente, la Casa do Mar dio cabia a un centenar de vecinos como espectadores de excepción, y que también pudieron disfrutar de la presencia de los actores, como el propio Álex, que comentó que se había esforzado para que le saliera el acento gallego -a veces le sale y otras no-, junto a otros protagonistas de la miniserie como Nerea Barros -no pasó desapercibido su largo escote-, Xosé Barato, Iolanda Muiños y Manuel Manquiña, que acudieron a visitarlos y saludarlos. Los actores destacaron el buen trato que recibieron en los diferentes sitios de Galicia en que estuvieron durante el rodaje.





A la premier gallega asistió el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, acompañado del director de la Axencia Galega de Industrias Culturais, Jacobo Sutil, teniendo en cuenta que la Xunta de Galicia colaboró con una subvención superior a los 25.000 euros. Y, también acudió el alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, puesto que el Ayuntamiento cofinancia dicha producción con la contraprestación de la promoción turística que se hace de la localidad, al aparecer varios de sus paisajes más emblemáticos. Ambos destacaron que la miniserie será una buena promoción de Galicia y de Ribeira en el mundo.