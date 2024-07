Mariola Sampedro afronta con "toda a ilusión do mundo" la responsabilidad de liderar el PP de Ribera

La comisión organizadora del congreso de Ribeira proclamó ayer a Mariola Sampedro como nueva presidente local del Partido Popular en la capital barbanzana. Fue después de que la lista de la candidata lograse el apoyo del 100% de los participantes en esa cita. Acompañada del presidente provincial, Diego Calvo, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, y su homólogo provincial, Evaristo Ben, las primeras palabras de Sampedro, ya como presidenta local, fueron para agradecer la confianza de todas las personas que le dieron su apoyo para tomar las riendas de la formación de la gaviota: “Nada disto tería sentido sen todos vós. O PP de Ribeira son os seus afiliados, os seus simpatizantes e todas aquelas persoas que nos botan unha man sempre que os necesitamos. A todos vós, grazas, grazas de corazón”.

Responsabilizada y “con toda a ilusión do mundo” ante el nuevo reto que afronta, Mariola Sampedro se refirió al hasta ahora presidente local, Manuel Ruiz, al que calificó de “referente” y “exemplo”, de lo que, dijo, debe ser una persona entregada al servicio público y, en concreto, a Ribeira y a todos sus vecinos. “Manolo foi, é e será sempre fundamental para nós. Puxo a Ribeira por diante de calquera interese persoal e ensinounos o que significa o compromiso con toda a xente de aquí”, dijo la nueva presidenta popular. Con la mente puesta en el presente, pero también en el futuro del día a día del municipio, Sampedro incidió en la importancia de “abrir” las puertas de la formación del PP para acoger, precisó, a todas las personas que conforman “a gran familia que sempre foi o Partido Popular de Ribeira". "Conto con todos. Non sobra ninguén, todo o contrario, vou necesitar a todos os que estades e a todos os que estou seguro de que estarán no futuro”, apuntó la presidenta local, quien apeló a la “unidade” y la capacidad de mirar al futuro "sen rencor" y sabiendo que será necesario “sumar máis que nunca” para que el PP de Ribeira recupere "o lugar que nunca debeu perder".

Por su parte, Diego Calvo, que agradeció "o compromiso, o traballo e a dedicación” que Manolo Ruiz demostró siempre por Ribeira, felicitó a la nueva presidenta local. “Mariola é unha namorada de Ribeira, unha namorada de toda a xente de aquí e unha persoa que desde moi pequena asumiu como propio o obxectivo de mellorar as vida dos seus veciños”, manifestó. En este sentido, el presidente provincial aseguró que la portavoz popular “tivo claro dende ben nova que quería formar parte deste proxecto e ten claro tamén que o camiño para gañar non é sinxelo e que pasa sempre pola unidade, pola integración e polo traballo e polo compromiso”.

“Ribeira ten que funcionar”

Por su parte, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, también reconoció el trabajo realizado por Manuel Ruiz a lo largo de estos años y trasladó sus mejores deseos a la nueva presidenta y a su equipo en el objetivo de “devolver Ribeira á senda da estabilidade, a xestión e o sentidiño que son marca da casa e que nunca deberon perderse neste concello”. “Para que Galicia funcione, Ribeira ten que funcionar”, agregó Prado, haciendo una contraposición entre “un Goberno galego liderado por Alfonso Rueda que conta cun grande apoio e non se debe máis que aos galegos” y la situación local con un “desgoberno que non foi o que votaron maioritariamente os ribeirenses senón o resultado dun pacto de perdedores”. También criticó con dureza el “sectarismo” y la “radicalidade” de un BNG "cuxas prioridades, por moito que intenten ocultalas, están moi afastadas do sentir dos galegos". Por eso, animó a Mariola Sampedro a “traballar para que Ribeira poida volver contar cun goberno forte e estable como o que os ribeirenses merecen e necesitan para non perder o tempo e resolver os problemas da xente”, concluyó.