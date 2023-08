Las mariscadoras de a pie de Cabo de Cruz se enfrentan con el sector de a flote por las zonas de trabajo

Mercedes Mariño Alonso, presidenta de la agrupación de mariscadores a pie de la cofradía de Cabo de Cruz, emitió esta mañana un comunicado en el que denuncia que el sector de a flote invade la zona divisoria de sus concesiones pese a que el pasado miércoles, en una reunión conjunta con el conselleiro do Mar, la entidad autonómica le recordó al sector que "tiñan que traballar por fóra da zona de boias ou da cota mareal 0.0", según afirma el escrito.

Sin embargo, las mariscadoras de a pie subrayan estar cansadas de que "nos dean a razón no papel e despois as accións que teñen que tomarse dende a administración queden en papel mollado". Lo que, añaden, provoca que queden "arrasadas as zonas do marisqueo a pé" por los rañeiros.

Por ello, los 191 miembros del sector de marisqueo a pie advierten: "Armarémonos por vía legal, penal, civil ou por protesta activa", para defender "os nosos dereitos e o noso pan".