Medio Ambiente asegura desconocer el peso de la madera talada en Olveira, pero estima que son entre 3.060 y 3.600 toneladas

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático reaccionó al anuncio de varios comuneros de Olveira que se plantean presentar una querella contra responsables de la misma por “ocultación” de datos sobre las talas realizadas en terrenos de su comunidad de montes vecinales. Desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez indicaron que se actuó con la “máxima transparencia” en todo momento en el diseño y ejecución del proyecto de restauración ecológica del parque natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán. Además, subraya que lo hizo siempre en contacto con la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Olveira, propietaria de los terrenos, y detalla que en la asamblea celebrada el 9 de abril de 2022 se aprobó la autorización de los comuneros para ejecutar esta actuación.



Desde dicho departamento del Ejecutivo autonómico gallego precisaron que en esos contactos se acordó que Medio Ambiente entregaría la madera obtenida tras las cortas programadas a la comunidad de montes para su venta, “polo que a Xunta non tivo ningunha participación na operación de venda”. Así, señala que durante la extracción de la madera se hizo un cálculo estimativo de las cantidades retiradas, entre cerca de 3.060 y casi 3.600 toneladas, y que para evitar daños al ecosistema no se introdujo maquinaria para el pesaje de la mercancía, y que las cifras exactas de madera retirada las conoce la comunidad de montes. “Os traballos buscaban protexer a integridade das dunas eliminando masas arbóreas e rexenerando esa área coa finalidade de devolvela, na medida do posible, ao seu estado orixinal. As actuacións permitiron restaurar máis de 160 hectáreas con distintas accións como esas cortas de masas arbóreas”, detalló Medio Ambiente.