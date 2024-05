Medio millar de motos rugen "sin frenos" en A Pobra y se dejan sentir por la comarca

Medio millar de motos llegadas de diferentes puntos de la geografía gallega y también algunas procedentes de Portugal, según el Motoclub SinFrenos, se dieron cita ayer en la décima edición de su concentración programada para este fin de semana, en la que se cubrió el límite de plazas de 150 inscritos, que tuvo su centro de operaciones en el Paseo do Areal, junto el barrio de Os Cataláns, y que incluyó exhibiciones y una nutrida ruta mototurística que les llevó hacia Praia Xardín, para seguir en dirección hacia Vilariño, tras atravesar el principal casco urbano de la villa boirense, para regresar por Goiáns, O Campiño -donde tuvo lugar una pinchada en el bar del mismo nombre-, pasando por Cabío y llegada al punto de partida.

Poco después de regresar, tuvo el primer pase de la exhibición de Cajó Stunt Rider, que fue dos veces campeón ibérico, en 2019 y 2020, mientras que el segundo pase empezó en torno a las once y media de la noche. Entre ambas se desarrollaron juegos moteros y la cena para los 150 inscritos en el restaurante del centro social. A partir de las doce y cuarto de la madrugada se desarrolló una sesión disco con DJ Tito Maverick y DJ Matrek. Hoy, día 12 de mayo, habrá un desayuno para los inscritos en el restaurante del centro social (10.00 horas) y a partir de las once y media de la mañana saldrá otra ruta mototurística por varias localidades del entorno, como Ribeira, Noia y regreso por Boiro, conv un picoteo a la llegada en la carpa de la concentración motera en el Paseo do Areal. Tras la comida, a las tres y media de la tarde, tendrá lugar la entrega de premios y trofeos, así como la celebración de sorteos.