Medio Rural sugiere a comuneros de Olveira denunciar ante su asamblea las irregularidades que advirtieron

La Consellería de Medio Rural ya envió su contestación en respuesta a la solicitud que a comienzos de este año le hizo un comunero de Olveira en representación de otros socios de dicha entidad para que interviniera ante las supuestas irregularidades que denunciaron que se cometieron por parte de su junta directiva. Concretamente, ha sido el jefe del área técnica de Montes Veciñais en Man Común e Estruturas Forestais el que respondió a dicha demanda, y le siguiere debería impugnar ante la asamblea general de dicha comunidad de montes ribeirense las irregularidades expuestas y que sea esta última la que “tome as medidas correctoras que considere”.



Para ofrecer esta contestación, el responsable de dicho departamento hace referencia al artículo 3.1 de la Lei 13/1989, del 10 de octubre, de Montes Veciñais en Man Común, que recoge que la propiedad, con independencia de su origen, “é de natureza privada e colectiva”, además de que en su artículo 4.1 señala que la comunidad vecinal tendrá plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y defensa de sus derechos sobre su administración y disposición según los términos establecidos. Además, advierte que el artículo 38 del Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Lei de Montes Veciñais en Man Común, establece los contenidos de los libros de las comunidades y el derecho de acceso.



Puestos en contacto con el comunero que solicitó la intervención de dicho departamento autonómico anunció que, debido a que la respuesta que le ofrecieron no satisface sus demandas, se volverá a dirigir a la Valedora do Pobo, que en su respuesta le había recomendado dirigirse a esa área del Gobierno autonómico, pero le precisó que si no le respondía o la contestación ofrecida no le parecía adecuada, podría recurrir de nuevo a esa misma institución.