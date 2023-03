Los dos menores responsables del grafiti en el pabellón de Palmeira lo limpian y evitan el 90% de la multa

Los dos adolescentes que en la noche del pasado viernes fueron sorprendidos realizando un grafiti en la pared posterior de mármol del pabellón polideportivo o centro de usos múltiples Alcalde Torres Colomer, de Palmeira, procedieron a limpiar la pintada -otras dos similares que también había en ese mismo sitio no les correspondió eliminarlas ya que no se les pudieron atribuir- y, en función de lo recogido en la Lei do Solo de Galicia, han visto como la sanción económica que se les había impuesto, se vio sensiblemente reducida, concretamente, en un 90%.

Así fue como se procedió después de que los agentes municipales contactaasen con los padres de esos dos jóvenes que fueron denunciados y hablaron con ellos y les acabaron proponiendo, tal y como recoge la legislación vigente, que si se encargaban de eliminar ese grafiti antes de la tarde del lunes, se verían beneficiados de esa reducción de la sanción al resarcir los daños causados en bienes públicos.

Los policías locales acudieron en la jornada de ayer a comprobar si habían cumplido con su cometido y pudieron verificar que ya no quedaba rastro alguno de la pintada. Los vecinos de la zona agradecieron la labor policial al acudir al lugar cuando se les avisó y que, de ese modo, sorprendieran in fraganti a los autores. De igual modo, esos residentes esperan que lo ocurrido sirva de escarmiento para que otros muchachos dejen de realizar ese tipo de pintadas en bienes o espacios públicos.