Más de 900 alumnos de Ribeira y del IES Praia Barraña compiten en la fase local de cros de la gran fiesta del deporte escolar

El circuito de campo a través creado e instalado en la pista de atletismo del complejo polideportivo de A Fieiteira, así como en su entorno dentro de ese mismo recinto deportivo y en el monte contiguo, albergó ayer la fase local de cros de Ribeira de Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar (Xogade), que contaba con un total de 1.112 inscritos, aunque no todos se presentaron. Así se pudo confirmar, pues en el recinto deportivo, finalmente, tomaron la salida un total de 923, y los 189 restantes no acudieron a la cita que es la gran fiesta del deporte escolar. diez de ellos no remataron sus respectivas pruebas en las que compitieron, nueve al retirarse durante el recorrido y uno que quedó descalificado.

Este primer evento contó con una elevada participación Los centros educativos con mayor número de alumnos inscritos apuntados fueron O Grupo (246), Palmeira (203), Bayón (182), Galaxia (146) y Frións (91), además del IES Praia Barraña, con 78,mientras que del resto fueron 66 del CPR A Milagrosa-Josefa Sobrido, 40 del CEP Plurilingüe "Pé do Corniño" de Carreira, 40 del IES Nº1 y 20 del CEIP Plurilingüe de Artes.



Por equipos, en benjamín se clasificaron para la siguiente fase los colegios de Palmeira y Bayón (femenino) y O Grupo y Palmeira (masculino); en modalidad alevín se clasificaron el CEIPP Frións y el Bayón (femenino) y A Milagrosa-Josefa Sobrido y Galaxia (masculino): en infantiles pasaron de ronda el colegio Bayón y el CEIPP de Palmeira (femenino) y O Grupo y Galaxia (masculino): y en cadetes se clasificaron el IES Praia Barraña y el CPR Plurilingüe Galaxia (femenino) e IES Praia Barraña y Bayón (masculino).

Los tres primeros clasificados en cada categoría y modalidad fueron en cadetes: Pablo Laíño García (IES Praia Barraña), Gonzalo Fontao Pérez (colegio Bayón) y Jorge Triñanes Bermo (IES Praia Barraña), en chicos; y y Patricia Gernández González (CPR Plurilingüe Galaxia) y Sara Fernández Romero y Valeria Pérez Suárez (ambas del IES Praia Barraña) en chicas; y en infantiles fueron Manuel Martínez Pérez (IES Nº1), Juan Villaverde Chouza y Jamal Elmoussaoui (ambos del Galaxia) en categoría masculina, y en la femenina se subieron a los tres puestos del podio Adriana Franco Sánchez (Bayón), Marwa Mitre (Galaxia) y Lucía Filgueira Sieira (IES Praia Barraña).

En la categoría alevín, se impusieron Lucas Ageitos Romero (Galaxia), Adrián Salgado Pouso (A Milagrosa-Josefa Sobrido) y Isaac Sampedro Vidal (Galaxia) en niños, mientras que las tres más rápidas en niñas fueron Celia Lijó Agrelo (CEIP Plurilíngüe de Frións), Blanca Pérez López (Bayón) y Daniela García Pérez (O Grupo); mientras que en benjamines resultaron ser las tres primeras en cruzar la línea de meta Sofía Montemuíño Orellana (O Grupo) y Alia Lampón Martínez y Sara Mansilla Alfonso, ambas del Bayón, y en la prueba masculina fueron los tres más rápidos Leo Amigo Pñerez (CEIPP de Palmeira), Lois Domínguez Santiago (Bayón) y Diego Vinagre Calo (A Milagrosa-Josefa Sobrido.

En la jornada de hoy está previsto que, pese a la adversa meteorología y a que tan sólo caiga algún chuvasco aislado -se recomienda que los chiquillos lleven una segunda muda-, se pueda disputa a partir de las once de la mañana y en el mismo circuito de A Fieiteira la fase del resto de centros educativos de Boiro, para la que están inscritos un total de 476 niños: 129 alumnos del CEIP Santa Baia, 104 del colegio Praia Xardín, 71 del Santa María do Castro, 69 del CEIP Escarabote, 61 del CEIP Plurilíngüe de Cespón y 42 del colegio de Abanqueiro. Además, debido a que no hay competición en la categoría cadete, se prevé que la salida de la últma carrera tenga lugar en torno a las doce y cuarto del mediodía.

La que si se ha decidido suspender, debido a la previsión de lluvias abundantes y vientos fuertes, es la competición programada para mañana, jueves 21 de noviembre, cuando estaba previsto que participasen los escolares de Padrón, Rois, Dodro, Rianxo y A Pobra, y para la que estaban inscritos un total de 916 escolares: 238 del CEIP Castelao, 144 del CPPI Dos Dices, 98 del CEP Xosé María Brea Segade de Taragoña, 95 de Flavia, 90 del Rosalía de Castro, 71 del CEP Pilar Maestí Sierra, 57 del CEP Ana María Diéguez de Asados, 44 del Macías o Namorado, 40 del IES A Pobra y 39 del Camilio José Cela.