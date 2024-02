El ministro Luis Planas asesora en Boiro al sector del mar sobre la existencua de fondos europeos para luchar contra los vertidos

El ministro de Pesca mantuvo ayer en Boiro reuniones de trabajo con representantes de sectores vinculados al mar. En el encuentro con ellos en el centro social de Cabo de Cruz, pese a no tener la varita mágica para solucionar los problemas que les afectan, como los vertidos o el brutal descenso de la productividad de los bancos marisqueros, Luis Planas reconoció que no son de su competencia sino de la Consellería do Mar, pero les asesoró indicándoles que hay dinero de fondos europeos, como los Feder, que hay que buscar y que se pueden y deben usar para luchar contra los vertidos. Añadió que los temas de depuración de las aguas no sólo son una obligación, sino que de no solucionarse afectan a la actividad marisquera y son un riesgo para el futuro. La mariscadora Susana Silva le preguntó si el Gobierno estatal piensa algo para hacer frente al descenso de productividad que les mantiene parados desde hace tiempo.

El ministro, que reiteró que no es su competencia, no dibujó un panorama alentador, pues dijo que el momento es muy complicado y que a los problemas advertidos se suma el cambio climático, y que hay que ver como protegerse para mantener la acuicultura. Por su parte, el alcalde boirense, José Ramón Romero, y la edila Mría Outeiral le indicaron a Planas que desde el 2019 están intentando que la Consellería de Medio Ambiente intervenga para solucionar los problemas de la EDAR de Cabo de Cruz, y a pesar de lo mucho que están insistiendo en esa cuestión "ni tan siquiera nos conceden la atención que merecemos los boirenses, pese a que son conocedores de la problemática que estamos teniendo", dijo la concejala, quien reprochó a la Xunta que no revierta en Boiro los 2,1 millones que paga por el canon del agua. Por su parte, el regidor local incidió en esa ida al indicar que le trasladó a la conselleira esa demanda y que incluso le propuso que les paralizase uno o dos años el canon del agua "e investilos desde o Concello, e pouco máis e me bota do despacho por dicilo", subrayó Romero.

Conservas de pescados y mariscos

Previamente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, subrayó el esfuerzo que realiza la industria conservera de pescado en la internacionalización de sus productos, y recalcó que esas empresas son clave para el desarrollo del sector pesquero español y animó a sus responsables a seguir trabajando en la senda de la innovación para ganar en competitividad y alcanzar nuevos mercados. Luis Planas lo indicó tras reunirse en la sala de juntas del consistorio boirense con representantes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cecopesca), con quienes analizó las principales cuestiones de interés y retos de futuro, tanto de la pesca extractiva como de las conservas de pescado, “sectores fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria que todos queremos mantener”. Para ello, Planas reiteró el apoyo de su ministerio en la tarea de organizar y promocionar los productos del mar, y puso de relieve la “estrecha colaboración” de su departamento estatal con Anfaco-Cecopesca para incentivar la presencia de las conservas de pescado y marisco españolas en los mercados nacionales e internacionales, mediante acciones promocionales que resaltan la calidad y propiedades nutricionales de las conservas.



El ministro de Pesca también destacó que la industria conservera es un sector puntero en la reducción de la huella de carbono. “Las conservas de pescado representan la perfecta circularidad y sostenibilidad porque tienen una huella de carbono muy baja”, señaló. En este sentido, apuntó que el sector podrá acceder próximamente a fondos Next Generation para proyectos de economía circular y digitalización, una vez que la Comisión Europea autorice la convocatoria de ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario. Subrayó que España es el mayor exportador de la Unión Europea de preparaciones y conservas de pescado y marisco y está entre los cinco primeros países del mundo, y la conserva de atún es el principal producto producido y exportado por la industria transformadora española.