Más de la mitad de trabajadoras de la industria conservera de la provincia se concentra en Ribeira, Boiro y A Pobra

El presidente provincial Valentín González Formoso presentó ayer en la asamblea general de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca), celebrada en el Pazo de Goiáns, el “Mapa das mulleres da pesca na provincia da Coruña”, que demuestra la importancia de las profesionales para el sector, en el que ocupan el 42% de los empleos. Se contempla que el colectivo de mujeres del mar más numeroso está en la industria conservera, con 3.204 trabajadoras, lo que representa el 66,7% de los empleos. Más de la mitad de los trabajos se concentran sobre todo en Ribeira, Boiro y A Pobra, por el destacado peso de la industria conservera. El segundo grupo es el de las mariscadoras de a pie, con 809 mujeres (66,5% del total del sector) y las pescaderas son 445 (69,4%), además de las rederas de España la mitad están en A Coruña, siendo el ámbito más feminizado, pues representa el 94,2 (197 mujeres) y las percebeiras son 19 a pie (21%) y 22 desde la embarcación (14,8%). El análisis de los datos permite conocer detalles como el peso de las empresarias en las cofradías, con presencia destacada, por encima del doble de la media, esta vez en municipios alejados de la comarca barbanzana, como O Barqueiro (33,3%), Miño (20%), Camariñas (18,8%) e Ferrol (18%).

El desarrollo dle “Mapa das mulleres da pesca na provincia da Coruña” se enmarca dentro de una serie de actuaciones de apoyo al colectivo de las mujeres del mar que la institución provincial coruñesa está realizando en la actualidad. Fruto de los acuerdos con Anmupesca, La Diputación que preside Formoso entregó 300 botiquines y mochilas a trabajadoras del mar pertenecientes a distintas asociaciones, con la finalidad de mejorar unas condiciones de trabajo que muchas veces se realizan en circunstancias precarias y no exentas de riesgos. De cara a este año, el organismo provincial está trabajando en un convenio con la citada entidad para poner en marcha actividades de formación, buenas prácticas e intercambio de conocimientos y experiencias, así como la realización de un foro de las profesiones del mar desempeñadas por mujeres. Durante la asamblea general de Anmupesca, en la que participó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, Formoso aseguró que el estudio realizado, sobre todo, “evidencia a evolución do papel da muller tamén no mar”. Recordó también que después de que “un presidente galego como foi Rajoy se negara sempre a recoñecer un coeficiente redutor que permitira ás mulleres do mar xubilarse tres anos antes”, otro presidente “que non é galego, Pedro Sánchez, foi quen de recoñecer ese duro traballo e aprobar ese coeficiante, do que se van beneficiar 4.800 mulleres en Galicia”.

El presidente provincial aseguró que “hai dúas maneiras de entender a política: publicar axudas nun boletín oficial, e se che valen, ben, e outra é sentarse co sector a deseñar esas axudas para que sexan prácticas e resolvan os problemas puntuais das familias”. “A Deputación non ten competencias en materia de pesca. Tenas a Consellería do Mar. Aínda así, fomos quen de sacar unha liña de axudas para o sector do cerco, que o estaba a pasar especialmente mal”, recordó Formoso, quien insistió en que “a Administración debe estar ao servizo da xente, e non a xente ao servizo da Administración”. Elma Saiz expresó su “admiración” por las mujeres del mar y les trasladó el apoyo del Gobierno de España en sus desafíos y reivindicaciones. Dijo que los objetivos son trabajar por mejorar las condiciones laborales, afrentar el relevo generacional, mejorar la salud laboral, integrar a las mujeres del mar en los espacios de decisión o superar las situaciones que genera la brecha de género. “Vamos a atender vuestras reivindicaciones”, les aseguró a las asociadas de Anmupesca. Al igual que el presidente de la Diputación de A Coruña, Saiz Delgado reivindicó como una gran conquista legislar para que profesiones del mar altamente feminizadas obtengan también el beneficio de un coeficiente reductor para adelantar la edad de jubilación, una medida que aseguró es “de justicia”, debido a las condiciones en las que se desarrollan esos trabajos. Recordó también que, desde el año pasado, 250 mariscadoras, principalmente, pudieron adelantar el momento de empezar a cobrar su pensión. Por su prte, la presidenta de Anmupesca, Rita Míguez, puso en valor el mapa como “unha iniciativa pioneira” por la que la asociación llevaba luchando desde su constitución en 2016 “e que soubo recoller o presidente da Deputación como unha necesidade imperiosa”.

Durante el acto se destacó que el “Mapa das mulleres da pesca na provincia da Coruña” ofrece una completa visión cuantitativa y cualitativa de la presencia femenina en los diferentes ámbitos del sector, ademais de visibilizar la importancia de su papel en la cadena de valor de la pesca. Los datos se presentan en capas correspondientes a tres ámbitos: sector primario, industria de la transformación y comercialización. A ellas se une otra específica para el colectivo de las rederas y una en la que se recogen las asociaciones de mujeres del mar. Los principales objetivos del estudio pasan por dimensionar los colectivos profesionales, poner en contexto el decisivo papel de la mujer en la cadena de valor -pesca, transformación y comercialización dos productos-, visibilizar la presencia de las mujeres en el mar y conocer su realidad como primer paso para poner en práctica politicas públicas de promoción de la igualdad en el sector. Algunas de las conclusiones que se extraen del trabajo son que "as mulleres constitúen unha parte fundamental da cadea de valor e a considerable segregación ocupacional por sexo que existe no sector pesqueiro".