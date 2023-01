Muere Magdalena Bringas, que durante cuatro décadas fue presidenta de las Amas de Casa de Ribeira

Magadalena Bringas Miralles, que durante casi cuatro décadas fue la presidenta de la asociación de Amas de Casa de Ribeira, que ella misma fundó en la ciudad a la que llegó a los 17 años procedente de su localidad natal, Ceuta, falleció a primera de esta noche en la residencia de mayores de Ribeira, donde estaba ingresada desde hacía tiempo. Sus restos mortales ya fueron trasladados desde dicho centro geriátrico ribeirense hasta el Tanatorio do Barbanza, de Pompas Fúnebres del Noroeste, en Xarás. y donde están siendo velados en la sala 4, muy cerca de la sala en donde se encuentra el féretro de Conchita Rivas Colomer, madre del alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, que falleció esta misma mañana en el Hospital do Barbanza. Por el momento no han trascendido demasiados datos sobre la celebración del funeral y entierro de esta mujer reivindicativa a la que el Concello ribeirense le concedió el título de hija adoptiva, aunque se apunta que ambos tendrán lugar en la tarde de este martes, 31 de enero.