La muestra fotográfica “Barlovento” de Sainza Pardal exhibe en A Pobra el proceso del cultivo del mejillón

Una selección de 60 fotografías de Sainza Pardal, entre las enmarcadas y las que integran un collage, centralizan este mes en la casa de cultura Raquel Fernández Soler, en A Pobra, la exposición “Barlovento”, que captura la esencia marinera, tanto por su relevancia económica como cultural, revelando todas las fases del proceso de cultivo de mejillón, exhibiendo el duro trabajo que hay detrás de esa actividad, pero también sumerge al espectador en un mundo de matices y emociones por el enfoque introspectivo de las imágenes.



Sobre la vertiente cultural de este proyecto fotodocumental habló el alcalde pobrense, José Carlos Vidal, durante su intervención en el acto inaugural, en el que acompañó a la artista, precisando que esta colección de instantáneas “amosa parte da nosa historia como pobo, porque o mexillón é un dos produtos estrela da nosa ría e son moitas as fábricas que teñen incorporada a súa produción as conservas a base deste molusco ou, incluso, cuxas orixes xiran arredor do mesmo. Polo tanto, forma parte da nosa cultura, unha cultura mariñeira”, apuntó el primer edil, y añadió que “somerxémonos así visualmente no seu cultivo, facendo unha viaxe polo esforzo que implica, pero tamén polas emocións”.

El grupo de música tradicional Arrancadeira participó en la apertura oficial de esta exhibición fotográfica, que ya se puede visitar en horario de 10.00 a 13.00 y de 19.00 a 21.00 horas.