Mujeres maltratadas son atendidas en el CIM de Ribeira ante los problemas que padecieron en Boiro

Vecinas de Boiro y Rianxo que integran el grupo de autocuidado y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género y que sufrieron abusos durante su infancia, que está constituido por 22 personas -otras por ahora no quieren ya que no se ven con fuerzas, por lo que se les está dando el tiempo que necesitan-, son atendidas en el Centro de Información á Muller (CIM) de Ribeira debido a los problemas que hace un par de meses denunciaron que se estaban produciendo en un servicio similar que funciona en Boiro, "onde tiñamos que poñer todo por escrito e alongaban o tempo". Así lo dio a conocer la presidente de este grupo que se denomina "O fogar das Mulleres, Verónica Álvarez Martín, quien declaró que notaron mucho el cambio, pues incluso les llaman para saber cómo están o si alguna decae en su estado de ánimo por su situación personal, "unha chamada que nos facía falta cando estabamos no CIM de Boiro", recordando que denunciaron "o maltrato recibido pola súa nova profesional, íntima amiga da concelleira de Igualdade".

Fue este mediodía en el transcurso de un acto sencillo que, debido a la lluvia, tuvo lugar en el parque infantil cubierto de la Praza de Galicia, de Boiro, donde exhibieron una pancarta y repartieron octavillas para dar a conocer la situación en la que se encuentran y cuales son sus demandas. Verónica Álvarez indicó que, debido a que no les invitaron desde el Ayuntamiento a participar en los actos oficiales, decidieron salir a la calle a hacer algo de ruido, "xa que hoxe é o día da muller" y para que se les escuche ahora que "estamos vivas, porque mortas xa non nos poden escoitar". En esa misma línea es el contenido de la pancarta que exhibieron y en la que podía leerse; "escoitádenos agora que estamos vivas en lugar de facer minutos de silencio cando nos matan".

Álvarez Martín indicó que desde que el pasado 5 de enero pusieron en conocimiento del Ayuntamiento boirense el problema que había con una trabajadora del CIM, "ninguén se puxo en contacto con nós". Detalló que, pese al nulo apoyo del Gobierno local, siguen con el grupo de autocuidado constituido, detallando que se reúnen donde pueden ya sea en casas particulares o cafeterías, pues no tienen un local pese a que, sostienen, el alcalde se comprometió un sitio. La presidenta de "O fogar das mulleres" manifestó que todo lo que está pasando les afecta muchísimo. "Xa nos chega coa mochila que temos encima, como para aumentala con todo isto", y agregó que "nos choca un pouquiño o feito de que, como mulleres e maltratadas, non nos chamsen para ese encontro, pois hoxe é o noso día, e máis con esta situación que temos", insistió. Durante su concentración en la Praza de Galicia estuvieron arropadas por representantes del PP, BNG e ICBoiro, que les volvieron a mostrar su apoyo en sus reivindicaciones frente al maltrato institucional que, denuncian, están padeciendo pro parte del Ayuntamiento de Boiro.

Una de las octavillas que repartieron iba encabezada por el título "Por un 8M sen maltratadoras no Concello" y le reprochan al alcalde de Boiro, José Ramón Romero, que "utilizounos para a foto do 25N, prometéndonos apoio, un local de reunión e a continuidade das terapias para nós e ás nosas crianzas, pero en decembro descubrimos que todo era mentira". También hacen mención a los comentarios despectivos que les hizo las nueva profesional del CIM de Boiro, como "tedes que ser máis putonas, pintar os beizos, que con esa cara non ides a ningún lado" o "voute chamar Cenicienta, que recolles a merda de todos", entre otras expresiones. En esa octavilla se indica que esa trabajadora desconocía los procedimientos que afectaban a esas mujeres y "amosou mala praxe, negándose a selar as acreditacións que nos dan acceso á asistencia psicolóxica e rachando a confidencialidade". Y agregó que la respuesta de esa trabajadora fue la de amenazarlas con denunciarlas y que la concejala de Igualdade, Dores Torrado, las acusó de estar manipuladas y de mentir, retirándoles los servicios del CIM de Boiro.

Este grupo de mujeres maltratadas recordó que la corporación municipal aprobó en el plano del pasado 26 de enero una moción para que tanto la nueva profesional del CIM como la concejala de Igualdade fueran cesadas en sus cargos, pero que "seguen coma se nada", y además afirma que les espían, amenazan y humillan por no haberse quedado calladas y que intentaron deshacer el grupo. "E mentres din que non hai cartos para as vítimas, gastan os fondos contra a violencia de xénero en bandeirolas publicitarias", señalan en una de las octavillas. Por ello, este mediodía exigieron que esas dos personas estén fuera del Ayuntamiento de Boiro, cumpliéndose lo aprobado por el referido pleno. Mientras la situación sigue así, desde este grupo de autocuidado sostienen que "seguimos unidas, non nos calarán. Basta xa de postureo o 8M! Basta xa de violencia institucional!". Y a quienes también sean mujeres maltratadas les sugieren que se unan a ellas, "onde atoparás risos, compañía, apoio, información de axuda, ferramentas para sentirte mellor, forza para reclamar os teus dereitos... Volverás a ter ganas de vivir", y les indican que pueden ncontactas con ellas enviando un mensaje al correo electrónico ofogardasmulleres@gmail.com.