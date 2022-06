Mulleres en Acción acusa a la Justica de fallar en la protección de las víctimas de las violencias machistas

A los pies de la Praza do Concello de Ribeira, donde se encuentra la columna de Vidas Fendida, se desarrolló a última hora de la tarde de ayer una concentración convocada por el colectivo feminista Mulleres en Acción do Barbanza contra las violencias machistas y en la que la lluvia provocó que no fueran muchos los participantes. Una de las integrantes de la entidad convocante leyó un manifiesto en el que destacó que en 22 semanas transcurridas del presente hubo 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, es decir, casi dos a la semana. Ese registro difiere bastante con la facilitada el jueves por la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, que la cifró en 18 mujeres asesinadas.





Esa interlocutora indicó que pese a que España es un país con leyes específicas contra la violencia de género, que trata de proteger a las víctimas, pero que a pesar de ellos se siguen produciendo e incrementando. Demandó que la respuesta del Estado debe ser contundente y que pese a los esfuerzos realizados "aínda quedan moitos pasos por dar". En este sentido, indicó que es urgente acabar de desarrollar todas las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de iciembre del año 2017. También apuntó que la Justicia está fallando en la protección de las víctimas "non só por falta de medios senón tamén por complicidade ideolóxica co patriarcado".





Mulleres en Acción criticó los discursos negacionistas de la violencia machista por parte de ciertas formaciones políticas y de las "declaracións irresponsables e intolerables" de algunos dirigentes. Y dijo que más allás de los recortes y las grandes decisiones, debe prestarse atención también a los pequeños gestos: "Sancionemos sen rubor o machismo recalcitrante e afeemos as condutas que o sustentan. Non pasemos de longo ante os berros dunha veciña, Eduquemos a nosa mocidade na igualdade e denunciemos a publicidade machista. Non descansemos".





También agregó que la violencia machista es una agresión permanente a las mujeres que nace de una sociedad patriarcal "que trata de manter o sometemento da muller por parte do home". Indicó que se trata de una advertencia a las mujeres a las que el hombre les dice "es miña, a miña posesión máis prezada e solo eu teño dereito a decidir sobre ti, sobre a túa vida e a túa felicidade. Antes morta que sen min". Y subrayó que es por eso por lo que buena parte de la sociedad no reacciona, porque es "o de sempre". De igual modo, afirmó que los asesinos y maltratadores de mujeres actúan en España con una "brutal eficacia", y que el patriarcado es un "exhibicionista que ten un público moi fiel que aplaude e vitorea cada un dos seus actos", y que estos es consecuencia de "una idea terrible perfectamente arraigada no cerebro colectivo: que o amor doe e que as persoas nos pertenecen".





El acto en Ribeira para condenar la violencia de género concluyó con un relatorio de una relación de once mujeres a las que sus parejas o exparejas asesinaron o que presuntamente lo hicieron en los que va de año, que fue acompañdo por el depósito de una vela de color fuxia a los pies de la referida columna de "Vidas fendidas", en la que se escribieron sus nombres, Desde Mulleres en Acción indicaron que por ellas y por otras muchas mujeres es por lo que se han vuelto a concentrar para darles voz "xa que non están" y para gritar con el objetivo de que nadie mire para otro lado, aunque esperan que no haya que voler a hacerlo. Pero, subrayó que todavía hay muchas mujeres que están en peligro, que necesitan que la sociedad les ayude para "seguir vivas" y que hay que protegerlas.