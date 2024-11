Mulleres en Acción adelanta al horario matinal del 25-N el descubrimiento de la placa en memoria de Andrea Melithza Yturry Alave

El colectivo Mulleres en Acción do Barbanza tenía previsto realizar a última hora de la tar25 de noviembre, el descubrimiento de una placa en memoria de la joven Andrea Melithza Yturry Alave, fallecida el pasado 19 de marzo a manos de su expareja, y de todas las víctimas de violencia machista en la columna de “Vidas Fendidas”, en la Praza do Concello, pero finalmente lo ha adelantado a la una y cuarto de la tarde de este 25-N. En ese mismo emplazamiento tiene previsto realizar una ofrenda floral, con la misma finalidad que el acto programado para el mediodía, y que se desarrollará entre última hora de la tarde y primera de la noche, justo a continuación de una performance para visibilizar la “insoportable perda de vidas de mulleres e nenos víctimas de violencia de género cuyo comienzo se fijó para las ocho de la tarde en la Praza Porta do Sol, y que incluirá la lectuira de un manifiesto y un recuerdo especial para las mujeres palestinas.

Mulleres en Acción do Barbanza también dio a conocer que participará en un acto institucional del Ayuntamiento programado para las doce de este mediodía en la Praza de España, en el que, además de leerse el manifiesto de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en colaboración con los centros educativos para concienciar a la población contra esta lacra y recordar a las víctimas; y seguidamente varios alumnos colgarán los nombres de las 54 mujeres y niños asesinados en España en los últimos doce meses de un olivo, que luego se plantará en un emplazamiento público de la ciudad, para seguir honrando la memoria de las víctimas.

Además, dentro de la programación municipal diseñada para conmemorar el 25-N se incluyen el cuentacuentos online "Imos ao recreo”, que está enfocado hacia los escolares a partir de tres años y resto de cursos de Infantil y de Primaria y ue tratará de servir para hacer una reflexión sobre los espacios que, tradicionalmente, fueron diferenciados en el recreo según el sexo de los alumnos. También habrá otro cuentacuentos, “Expectativas vs Realidade”, esta vez de manera presencial y para estudiantes de primer curso de la ESO, en el que se traslada la sensibilización al ámbito de le las redes sociales, que es, según respònsables municipales, hacia donde se están canalizando las nuevas formas de violencia de género. En este sentido, pretende concienciar a los adolescentes sobre lo que es o no real y porqué se plasma a través de esas plataformas digitales una realidad ficticia interpretada ou asimilada como real o cierta.



Por otro lado, Ribeira se va a adherir a diferentes campañas institucionales y entre ellas una del propio Ayuntamiento bajo el lema “Ribeira prohibe as violencias machistas”, para la que pide la colaboración de los negocios de la capitla barbanzana, tanto del sector comercial ocmo hostelero, a los que se les repartieron este fin de semana unos vinilos con señales de prohibición para expresar un compromiso de Ribeira contra las violencias machistas. Otras son las campañas de la Xunta de Galicia denominada “Camiño ao respecto” -consite en una andaina-, de la Diputación “De fronte á violencia de xénero” y de la Fegamp “Que a vergoña cambie de bando”.