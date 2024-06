Mulleres en Acción advierte de que, más allá de las asesinadas, son muchas víctimas que sufren detrás de las puertas de sus casas

Decenas de personas acudieron a la llamada del colectivo Mulleres en Acción do Barbanza para participar a partir de las diez y cuarto de la mañana de ayer en una concentración en apoyo a la madre de Andrea Melithza Yturri, Nati, así como del resto de sus familia. Esa convocatoria se produjo después de que la familia de la joven fallecida contactó con dicha asociación para indicarles que iba a tener lugar la practica de la diligencia de la reconstrucción del crimen y que precisaban de su apoyo “pois este é un momento durísimo para eles, pois están revivindo todo o que pasou hai tres meses”, dijo una de sus portavoces, Marisol Guevara.



Esta representante de Mulleres en Acción también dijo que en esta ocasión “nos tocou moi de cerca”, pero que se trata de un asunto que se está sufriendo todos los días, y precisó que los asesinatos es lo que se ve de la violencia machista, “pero que ata chegar a esa situación, esas mulleres e tantas outras están a sufrir moito detrás das portas das súas casas. En ese sentido, hizo referencia a que una mujer presente en la concentración le acababa de contar su historia de más de 40 años en los que “de portas para dentro da súa casa é terrible o que viviu” y que “o seu maltratador cando saía da casa era unha persoa maravillosa e os veciños a culpaban a ela, porque son manipuladores e se victimizan. Por iso e por tantas cousas é importante que a xente se conciencie e non mire para outro lado e cando se teña coñecemento dunha situación hai que axudar e apoiar”.



Manifiesto

Por su parte, Nela Abella, miembro de ese mismo colectivo, leyó un manifiesto en el que, además de expresar su apoyo a la familia de la víctima mortal, expresó una vez más “a nosa condena do asasinato que puxo fin á vida de Andrea, e a nosa repulsa cara todo tipo de violencia machista, da que os asasinatos son o último chanzo”. Indicó que la familia de Andrea está recibindo también el apoyo del CIM de Ribeira, y espera que tenga a su disposición todos los recursos psicológicos, jurídicos, sanitarios, de protección y acogida que precisen;” e que se lles proporcione toda a información relacionada cos seus intereses, para que á terrible dor de perder de xeito tan violento un ser querido non se lle teña que unir a sensación de desamparo ou de precariedade”, preciso.



Abella añadió que la violencia machista “é unha grave vulneración dos Dereitos Humanos e o asasinato a súa máis grave expresión, ademais dun problema social de primeiro orde”, y que es “un entramado de condutas, de normalización de actitudes, de mensaxes explícitos ou implícitos que recibimos a través da educación e desde os medios de comunicación, estruturando a nosa sociedade dun xeito asimétrico. O obxectivo último do patriarcado é o de manter a subordinación de mulleres a homes, e non permitir condutas e modelos que transgridan ese modelo”. E incidió en que la prevención más eficaz para evitar la violencia machista es la visibilización, como la que hicieron con su concentración de ayer en Palmeira, y la modificación de las culturas que la enmarcan y que involucre no sólo a las mujeres sino a toda la sociedad.