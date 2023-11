Mulleres en Acción hará mañana en Ribeira una performance con lápidas para visibilizar a las víctimas de maltrato

Dentro de las acciones emprendidas por el feminismo gallego, que busca salir a la calle por un futuro libre de violencia de género, la asociación Mulleres en Acción do Barbanza programó para mañana, sábado 25 de noviembre, a partir de las seis de la tarde en la plaza Porta do Sol de Ribeira, un acto en repulsa de las violencias machistas en honor a todas las víctimas. Consistirá en una performace alrededor de unas lápidas de las mujeres asesinadas durante este año y también con la lectura de un manifiesto. Las organizadoras animan a toda la población barbanzana a sumarse y gritar "polas que non teñen voz, polas que non poden e pola necesidade de ocupar espazos como as rúas que son de todas". Para continuar con la jornada del 25N, esta asociación organiza para diciembre, en una fecha aún por concretar, una charla de la mano de la psicóloga Beatriz Guerra, para habar sobre las violencias machistas en mujeres con discapacidad, "unha realidade aparentemente bastante descoñecida e moi frecuente", señalaron desde Mulleres en Acción.



Este colectivo feminista e O Barbanza destaca que entre enero y junio de este año se registraron un total de 398 delitos contra la libertad sexual en Galicia, de las que 146 se dieron en el medio rural, según los datos del último informe sobre criminalidad del Ministerio de Interior. Añade que en provincias como la de Lugo, el porcentaje llega al 60,5%, mientras que en el conjunto de la comunidad autonómica queda en el 36,7%. En este sentido, Mulleres en Acción indica que la lucha feminista no tendría sentido sin involucrar a toda la sociedad: “sen que os homes entendan que o feminismo non é unha loita contra eles, non poderán axudarnos a rematar co patriarcado e conseguir unha sociedade igualitaria sen violencias”. Igualmente, hace hincapie en que “é un ano onde a ola da dereita e ultradereita fronte ao feminismo fica máis forte, mais tamén aprendimos profundamente o que significa a sororidade e que non loitamos soas. As mulleres, as emigrantes, as racializas, as trans, as discas, as nenas, as maiores… todas xuntas. É un cambio de década, o ano das mulleres. Dicimos acabouse”.

En el manifiesto que se leerá está muy latente la organización de las compañeras de la limpieza por un convenio digno, las mujeres del Servizo de Atención no Fogar, las profesoras de Educación Infantil, las activistas palestinas y de otras tierras colonizadas y ocupadas; las trabajadoras de las conserveras y del Sergas para paralizar lo que consideran el desmantelamiento de la Atención Primaria. "O feminismo galego non esquece ás mulleres do xenocidio en Palestina. Neste mes de novembro estamos sendo testemuñas dun xenocidio televisado no que a violencia patriarcal colonial do estado de Israel contra as palestinas está superando todos os límites imaxinables", señalaron desde Mulleres en Acción, que también recuerda que en el Estado español se han producido "93 feminicidios, motivo máis que suficiente para encher o país de actos, berros, discursos e apertas", concluyó.