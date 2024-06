Mulleres Salgadas distingue a cuatro trabajadoras de la Cofradía de Rianxo como “unhas das nosas”

La bióloga Amelia Caamaño Otero, la secretaria Mónica Méndez Somoza y las administrativas Rocío Rodríguez Sabugueiro y Ana Belén Fernández Dios, todas ellas trabajadoras de la Cofradía de Pescadores “Virxe do Carme” de Rianxo, recibieron en la tarde de este viernes en el auditorio de su villa el Premio Muller Salgada 2024, que otorga Mulleres Salgadas-Asociación Galega de Mulleres do Mar. Su presidenta, Dolores Gómez, manifestó que era un honor para ella, como rianxeira y socia del pósito de la localidad, “poñer en valor o traballo destas catro mulleres, “o de elas que, como moitas outras mulleres en toda a costa galega, levan a xestión das cofradías facendo seu traballo na sombra”.



Gómez Ordóñez destacó que con su desarrollo, dedicación y competencia “nos facilitan tremendamente as xestións aos que imos ao mar cada día”, a los que les hacen que su labor sea “máis levadeiro” y que les descargan de trabajo, ya que cada vez están obligados a facer más gestiones administrativas, “papeis que non entendemos as veces e que agora ao ter que facelos por internet, non se simplificaron senón que fan máis complexo se unha non está acostumada”, dijo la presidenta de Mulleres Salgadas.

Dolores Gómez indicó durante su discurso que no se podía poner a detallar todas las funciones y tareas que hacen, “pois a lista é moi longa, e estou segura que se o fixese a máis dun sorprenderíalles a responsabilidade que levan sobre os seus ombreiros”. Recordó que la cuatro vivieron el proceso de transformación de los pósitos y las nuevas gestiones online, “e dende a pandemia, na que as administracións se desentenderon de tramites como os despachos, obrigando ás confrarías e organizacións a facelos, elas viron multiplicado o seu traballo”.

Merecido por derecho

Pese a ello, la presidenta de Mulleres Salgadas precisó que “a xente do mar, ás veces, somos moi orgullosos e pensamos que, se non se mollan, non son dos nosos. Rocío, Mónica, Amelia e Ana, tede claro que vós sí sodes Mulleres Salgadas, unhas das nosas. E non é un título que vos de eu, é algo merecido por dereito propio, polo voso traballo, dedicación e achegas á pesca e marisqueo. Por todo este traballo queremos agradecervos, e a vosa empatia, esa capacidade de poñerse no sitio do outro e entender estes momentos difíciles que estamos vivindo, cunha situación incerta, na que o futuro non se ve tan prometedor como antes”.

Y Dolores Gómez habló de la baja produtividade de las rías, la mortandad de bivalvos, la crecente precarización de los oficios del mar, la disminución de ingresos de las cofradías, los vertidos, la contaminación, el cambio climático, ENCE y “a ameaza de Altri”. “A vós como a nós nada disto vos é alleo e sufrídelos connosco e ao noso lado”, les dijo a las cuatro, antes de concluir con un “grazas a vós e a todas as compañeiras que traballan nas confrarías galegas”, concluyó.