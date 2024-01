Los mundos de Julio Verne serán la temática de media docena de carrozas de la Cabalgata de Reyes de Ribeira

El teniente de alcalde Francisco Suárez-Puerta, y los concejales de Cultura y de Mar, Antía Alberte y Fernando Abraldes, presentaron esta mañana los detalles de la esperada Cabalgata de Reyes que tendrá lugar este próximo viernes, día 5 de enero, por las calles de Ribeira, y que tal y como ya avanzó este periódico hace casi un par de meses, contempla la introducción de varias novedades, en parte motivadas por las obras de reforma de la casa consistorial. Aún así, una vez más, la cabalgata estará formada por diez carrozas, de las que seis serán de temática infantil y girarán en torno al escritor francés Julio Verne y sus libros, concretamente, "Viaje al Centro de la Tierra", "20.000 leguas de viaje submarino", "La vuelta al mundo en 80 días", "De la Tierra a la Luna", "La isla misteriosa" y "Cinco semanas en globo", cuya temática servirá para decorar esa media docena de carruajes.

Participarán unos 150 niños de diferentes colectivos como Amencer, Alfaia, Amas de Casa, Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño, Veciños de Carreira, Flor de Toxo y Aires de Dorna, que también irán en la carroza de la Estrella de Belén que abrirá el desfile y en las tres de Sus Majestades de Oriente. Pero, el total de personas que compondrán la comitiva será de 350 ya que, además de los niños en las carrozas, se contará con distintas agrupaciones y compañías que se encargarán de llenar de música, luz y animación este evento multitudinario, como son la banda de gaiteros Os Castros de Ames, las charangas BB+ y Caña Aquí de Ourense y la Banda de Música de Ferrol Cristo de la Buena Muerte. El desfile también contará con la animación del Folión do Zampón, O Séquito do Capitán Nemo, Os Repoludos y también tres camellos gigantes hechos con globos para acompañar a sus Majestades de Oriente.

Fue Antía Alberte la que indicó que Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán al puerto de Ribeira en las embarcaciones tradicionales de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna -la "Virxe do Carme", la "Dorna Nai" y la "Jalerna"-, y desde allí irán a pie hasta la Rúa Canarias, saliendo la comitiva desde las inmediaciones del mercado municipal para realizar un desfile que, a diferencia de años anteriores, que salía del relleno portuario y cuyo recorrido sufrirá un incremento, al pasar de 2,5 a 4 kilómetros. La comitiva real se dirigirá por el tramo final de la Rúa de Galicia hacia la rotonda de Padín y desde ahí se dirigirá por la Avenida da Coruña hasta la glorieta de As Carolinas, para volver al centro por las avenidas de la fachada marítima, incluyendo el parque García Bayón, la rotonda de las Amas de Casa y, una vez que se llegue a la rotonda del principio del Malecón, continuará subiendo por la Avenida Romero Ortiz, para girar hacia el tramo peatonal de la Rúa de Galicia y se atravesarán la Rúa Canarias, la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, la glorieta de La Sirena, Avenida Rosalía de Castro, Praza do Concello y Rúa Mariño de Rivera, para rematar en la Praza de España, donde tendrá lugar la recepción oficial a Sus Majestades de Oriente. En esa gran explanada habrá un escenario para la recepción de Melchor, Gaspar y Baltasar y en donde desde las siete de la tarde y hasta la llegada de la comitiva real se desarrollará un espectáculo de baile infantil a cargo de la asociación Alfaia, que también volverá a montar un belén viviente desde las seis de la tarde. En caso de lluvia, la recepción se trasladará a la carpa instalada en el Malecón.

Francisco Suárez-Puerta indicó que durante el recorrido se lanzarán 2.500 kilos de caramelos sin gluten, aptos para celíacos, y como novedad el público podrá disfrutar de pequeños espectáculos de fuegos artificiales en As Carolinas, puerto y Praza do Centenario, y uno más de mayor magnitud al remate de la cabalgata en la Praza de España. El teniente de alcalde destacó que han querido que este evento sea inclusivo, para lo que habrá un tramo sin ruidos pensado para la población con autismo, concretamente en la Rúa Canarias, entre los cruces con la Rúa de Galicia y la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, por donde pasarán todas las carrozas y agrupaciones sin música. También se habilitará aparcamiento reservado para esas familias en la Rúa Cordieiro, por lo que quienes estén interesados podrán recoger una autorización en el departamento municipal de Cultura, entregando el certificado de discapacidad específico a lo largo de esta semana y hasta las dos de la tarde del día 5 de enero.

Una vez rematado el desfile, Los Reyes Magos saludarán a todos los asistentes a la Praza de España y realizarán el sorteo de tres obsequios entre los niños poseedores de las rifas que se fueron repartiendo en las visitas del Cartero Real, el Apalpador y Papá Noel en las distintas actividades programadas por el área municipal de Cultura durante esta Navidad. Además, todos los niños que lo deseen y participen en la recepción real recibirán un regalo sorpresa especial, que también se repartirá a los chiquillos que acudan a lo largo del día a recibir al Bus Real en las parroquias, que pasará y realizará paradas en Oleiros (centro social, 10.00 horas), Palmeira (puerto, 10.45), Castiñeiras (puerto, 11.30), Aguiño (aula de música, 12.15), Carreira (capilla de A Guía, 13.00), Artes (Centro Recreativo, 16.00), Olveira (casa de cultura, 16.40) y Corrubedo (puerto, 17.30), aunque también está previsto que realice una visita al Hospital do Barbanza.

En cuanto al dispositivo de seguridad para este evento, Fernando Abraldes resaltó que se contará con la habitual colaboración de la Policía Local para la regulaión y cortes de tráfico necesarios, de voluntarios de la agrupación de Protección Civil y de efectivos del Grupo de tenciuón ás emerxencias Municipal (GAEM), así como de una ambulancia asistencial durante todo el recorrido. "Ademáis, agradecemos a todos os veciños que actúen con cautela e precaución, sobre todo durante o paso das carrozas polas rúas máis concorridas para evitar aglomeracións, caídas ou calquera outra situación de risco", precisó el concejal.