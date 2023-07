La música y los actos religiosos centrarán en agosto la programación de las fiestas patronales de Corrubedo

La parroquia ribeirense de Corrubedo celebrará los días 11, 12, 13 y 15 de agosto sus fiestas patronales, organizadas por la asociación cultural y deportiva A Farola, para lo que en la víspera, día 10, tendrá lugar el lanzamiento de 21 bombas de palenque para anunciar su inicio a vecinos y visitantes. La primera jornada será en honor a la Virxe do Perpetuo Socorro tras el lanzamiento de nuevas bombas de palenque a primera hora de la mañana, empezará un pasacalles que estará amenizado por el grupo de gaitas Xiada, como sucederá en los dos días siguientes de estos festejos, a las once y media de la mañana tendrá lugar la misa solemne cantada por el coro parroquial de Corrubedo, que también acompañará en las eucaristías de los días siguientes. Y a partir de las once de la noche tendrá lugar la primera verbena, que contará con las actuaciones de las orquestas Platinum y Travesía.

Al día siguiente, jornada dedicada a la Virxe do Cabo, habrá misa solemne a las 11.30 horas, mientras que la verbena estará amenizada por el grupo Eureka y Planet Discomóvil. El domingo 13 será en honor a la Virxe do Carme, con misa solemne a las once de la mañana y a su conclusión tendrá lugar una procesión terrestre con ofrenda floral por todos los fallecidos en el mar. La verbena de ese día estará amenizada por la orquesta Atenas y el grupo Master. Y en la medianoche del domingo 13 al lunes 14 tendrá lugar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Resúa.

Y el día 15 de agosto, festividad de la patrona de Corrubedo, actuará el grupo de gaitas Xuada y habrá misa solemne en honor a la Virxe Santa María da Asunción y que también empezará a las once de la mañana. Para ese día, que tradicionalmente también se le dedica a los turistas, estaba previsto que hubiera hinchables, fiesta de la espuma y otras actividades para los niños, así como una sardinada, pero tal y como se informó hace unos días, lamentablemente se han tenido que suspender debido a que el dinero reservado para ese fin lo ha tenido que destinar obligatoriamente la comisión de fiestas organizadora a sufragar los gastos correspondientes al plan de emergencias que tiene que firmar un ingeniero.