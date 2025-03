Música tradicional y hostelería se unen en A Pobra en la séptima edición del Pasabares

La séptima edición del Pasabares de A Pobra ya tiene fecha. Será el 29 de marzo en una cita organizada en conjunto por el Concello y la Comisión de Festas do Carme do Castelo. Esta convocatoria contará con alrededor de 25 grupos participantes y más de una veintena de locales adheridos.

Arrancará con una foliada en una carpa situada en la zona de A Covecha, a las 18.00 horas, que servirá como lanzadera al propio pasabares que echará a andar a las 20.00 horas. Llegadas las 23.30 horas, actuará el grupo Os Enxebresde San Lázaro, en dicha carpa; concierto tras el cual habrá nuevamente una foliada libre.

‘‘O Pasabares é unha oportunidade perfecta para continuar apoiando, por unha banda, á música tradicionale a cultura do concello da Pobra do Caramiñal e, pola outra, á nosa hostalaría, que agradece a dinamización da vila que supoñen este tipo de eventos’’, en palabras de la concejala de Cultura, Patricia Lojo.

Se conjuga, por tanto, la dinamización cultural y social, incentivando las consumiciones en los locales del municipio al mismo tiempo que se pone en valor la música tradicional, el folclore gallego.

A Dornina de Abanqueiro, Andavía, Aragalleiros, Arrancadeira, Carveiros, Estróupele, Ghaiteiros do Chimpín, Jaitas Blue, Lusco Fusco, Nunca É Tarde, O Ar de Loureda o Os Airiños do Eume son algunhas de las agrupaciones.

Los asistentes tendrán también oportunidad de acceder a una variedad de premios ofertados por los propios establecimientos a través de la compra de las rifas de este evento consolidado en el calendario municipal de actividades. Dichas rifas estarán a disposición de quien las solicite a lo lago de toda la jornada.