El Nazareno de A Pobra tendrá como colofón un espectáculo de drones y fuegos artificiales

Un espectáculo que combinará drones, de Flock Drone Art, y fuegos artificiales iluminará el cielo en las primera horas de la última madrugada de las Festas do Nazareno, que se celebrarán en A Pobra del 13 al 16 de septiembre, que servirá como despedida del verano. La concejala de Cultura, Patricia Lojo, destacó que “sen renunciar á súa identidade, temos o firme compromiso de redimensionar as nosas celebracións para que vaian medrando a cantidade, diversidade e calidade das propostas de ocio”. Por ello, indicó que decidieron “innovar” y ofrecer “un broche de ouro á altura destas festas”. Recomendó a vecinos y visitantes que, para disfrutar plenamente del show, que fue preparado en exclusiva para A Pobra, se sitúen en el Paseo do Areal, de frente al mar.



La edila también destacó el enfoque local que se le da con los conciertos de rock del viernes (22.00) de Maneiro y Human en la Praza Alcalde Segundo Durán, donde al día siguiente (00.00) actuará Legend Michael, banda tributo a Michael Jackson, y esa velada y las dos siguientes actuarán cuatro orquestas. También dijo que para aliviar el trabajo de la comisión de fiestas “o Concello asume tres días de festexos”, dejando el domingo para la comisión, a la que también apoya con una subvención. Aún así, dijo que aprovechan el trabajo adelantado por esa comisión y respetan las contrataciones que hizo.



Resto del programa

La inauguración oficial de la programación festiva tendrá lugar el viernes 13 con la lectura del pregón (21.15 horas), después de que al mediodía hagan su entrada en la villa el Grupo de Gaitas Xiada y la Banda de Música Municipal de Redondela, que ofrecerá dos conciertos (13.00 y 20.00) en los jardines Valle-Inclán. La música tradicional y las bandas protagonizarán la jornada siguiente. La Banda de Música Unión Musical de Valladares, la Banda de Gaitas San Xoán de Paramos y los grupos de gaitas O Son do Pote y Xiada harán pasacalles desde las 10.00 hasta el mediodía. Las dos primeras ofrecerán conciertos a las 12.15 y 19.15 horas en los jardines Valle-Inclán, mientras que Xiada hará un pasacalles por el rural y O Son do Pote por la villa. Y a las 21.15 horas, esas agrupaciones musicales realizarán el pasacalles de despedida desde el consistorio a O Castelo. La verbena empezará a las 22.00 con la orquesta Trébol en la Praza Alcalde Segundo Durán, que ofrecerá un segundo pase tras el tributo.



El momento más esperado llegará el domingo, a las 10.30, con la salida desde la iglesia de Santiago do Deán de la procesión de las mortajas. Se contará con las actuaciones de la Banda de Música Ateneo Musical da Pobra, la Banda de Gaitas Agarimo de Catabois y los grupos de gaitas O Son do Pote y Xiada, con varias actuaciones, como la que ofrecerá el Coro Tradicional Ximiela a las 19.00 horas. A las 21.30 horas llegará la verbena con La Oca Band y Olympus en la Praza Segundo Durán. El lunes 16 llegará la despedida con pasacalles desde las 10.30 con la Banda de Música de Muimenta, la Banda de Gaitas Os Chaneiros y los grupos de gaitas O Son do Pote y Xiada, con actuaciones por el casco urbano y en el rural. A Covecha se llenará de color y diversión con la Festa Holi Pobra (16.30). París de Noia marcará el ritmo desde las 21.00 en la Praza Segundo Durán, para contemplar el espectáculo en el cielo nocturno (00.15 horas) como colofón al Nazareno.