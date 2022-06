Negocian la reducción de pena de 17 a 3 años al barbanzano acusado de abusos sexuales a su hijastra

Estaba previsto que a las nueve y media de la mañana de ayer diera comienzo en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña diera comienzo la primera de las dos jornadas del juicio a puerta cerrada contra un barbanzano acusado de un delito de abusos sexuales continuados y otro de abusos sexuales a una menor de 16 años que supuestamente cometió contra su hijastra entre los años 2005 y 2013. Sin embargo, poco antes de acceder a la sala de vista se produjo un hecho que provocó la decisión por parte de los magistrados de suspender el juicio. La madre de la víctima, que iba a comparecer en calidad de testigo y como procesada por un delito de malos tratos continuados contra su hija, sufrió una crisis de ansiedad.





En un primer momento fue llevada al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), que tiene su sede en el referido edificio judicial, pero allí no tenían nada para atenderla. Por ese motivo, se avisó a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico, en la que se procedió a trasladarla a un centro sanitario próximo. Los magistrados indicaron que procedía la suspensión del juicio teniendo en cuenta que, aunque mejorase el estado de salud de la mujer, la medicación que se le suministrase provocaría que no estuviera en condiciones de declarar.





Por ahora no ha quedado señaladas nuevas fechas para la celebración de la vista oral, pero ha trascendido que, a petición de los abogados de las defensas de los acusados, las partes en litigio iniciaron una negociación para tratar de llegar a un acuerdo que suponga la reducción de la condena para el acusado de los dos delitos de abusos sexuales, con lo que la solicitud total de 17 años de cárcel que le pide inicialmente la Fiscalía y los 13 que le solicita la acusación particular se podrían quedar en tres años de prisión, además de una multa, junto con una indemnización económica para la víctima que se quedaría en 6.000 euros. De igual modo, el acuerdo contemplaría que la madre de la joven denunciante quedaría absuelta del delito de malos tratos continuados que le atribuye la acusación particular -el Ministerio Público no formuló escrito de acusación contra ella-, y por los que inicialmente le pide un año.





El representante de la Fiscalía les comunicó a las defensas y a la acusación particular que va a revisar el expediente para ver la posibilidad de la aplicación de atenuantes a través de los que justificar la posible reducción de la condena de prisión de 17 a 3 años. Les indicó que en próximas fechas se pondrá en contacto con todos ellos para informarles de la propuesta de acuerdo y de haber conformidad, desde la sección sexta de la Audiencia Provincial se le citará para firmarla.