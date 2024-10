La ABE aprueba por unanimidad la modificación de sus estatutos y de su denominación

La asamblea general de socios de la ABE aprobó por unanimidad en la noche de este jueves la modificación de los estatutos de la patronal por cambio del régimen jurídico que regula a este tipo de entidades, y también se acordó el cambio en su denominación, pues a partir de ahora pasará a llamarse Asociación Boirense de Empresas, manteniéndose el acrónimo de ABE. Desde esta patronal se informó que se aprovechó para actualizar los fines sociales, incluyendo los temas relativos a nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), emprendimiento, igualdad o medio ambiente, "que antes non se recollían ou aspectos do día a día como que as xuntanzas se poidan realizar online que, como vimos na pandemia, as veces son necesarias", precisó, a la vez que recordó que desde su constitución en 1988 sólo se realizó una pequeña modificación en 2005 para integran el centro comercial abierto.

"Pero, sen dúbida, o que mais ilusión non fai como directivos da ABE é que a asemblea aprobase o cambio de denominación da asociación cara un mais inclusivo e que reflexe e represente ás moitas empresarias que están asociadas, preto do 45%", según manifestó su presidente, Daniel García, quien añadió que se trata de “un pequeno cambio", que es "moi significativo", ya que, a su juicio, la asociación "será, unha vez máis, pioneira, nesta ocasión en inclusión e igualdade”. El máximo dirigente de la ABE indicó que todos estos cambios aprobados por la asamblea general entrarán en vigor en el momento de que sean validados por el registro de asociaciones dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, de la Xunta de Galicia.