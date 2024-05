Ni la adversa meteorología pudo con los marchadores populares de O Barbanza

La XXXVII Marcha Popular do Barbanza, organizada por la Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza y el área municipal de Deportes de A Pobra, con la colaboración de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la localidad pobrense, se pudo desarrollar el primero de mayo a pesar de la meteorología cambiante, que no impidió que medio centenar de personas se echasen a andar desde los jardines Valle-Inclán, de A Pobra, y recorrer 20 kilómetros por parajes de montaña.

El itinerario discurrió por el que discurrió la prueba y por el que se desplazaron los valientes participantes por localizaciones tales como los puentes de As Taras, el viejo de Piñeiro, el de As Escobias o la fervenza de Cadarnoxo para rematar, ya por la tarde, en el municipio de Lousame, para regresar posteriormente en un servicio de bus que se habilitó.

"Trátase dunha andaina amplamente consolidada no calendario deportivo local coa cal lle da-la benvida, como xa é tradición, ao mes de maio. Fomentamos así o exercicio físico ao tempo que desfrutamos do patrimonio natural, cunha ruta que muda tódolos anos para redescubri-la nosa serra camiñando", dijo el edil de Deportes, Eloy Sobrido.