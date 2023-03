Niños de Boiro y A Pobra comprometidos en la lucha contra los incendios forestales para cuidar de la vida de todos

“Co teu compromiso evitaremos os incendios, Coidemos os nosos montes. Coidemos a nosa vida... Non perdas a oportunidade de visitar as túas árbores”. Estos fueron los mensajes que se llevaron los cerca de 150 alumnos de 3º de Primaria de los colegios de Abanqueiro, Cespón, Escarabote y Santa María do Castro, en Boiro, y de los pobrenses Salustiano Rey Eiras y Pilar Maestú Sierra, de su participación una plantación de árboles autóctonos que, dentro del proyecto Ludieduca, promovido por Cruz Roja y Jealsa, a través de su programa de RSC We Sea, que se llevaron a cabo ayer en el mirador de A Figueira. Figuraban en los carteles de árboles plantados, junto a los nombres de los centros educativos, y en las bolsas con otro gemelo del plantado en la Serra do Barbanza con el que fueron obsequiados los colegios para que ellos mismos se encarguen de plantar y cuidar en sus respectivos centros escolares.



Los niños participantes conocieron, a través de una charla interactiva impartida por agentes ambientales del Distrito Forestal de O Barbanza, el gran valor que tiene la naturaleza y el efecto devastador de los incendios como el del pasado verano, del que les mostraron fotos aéreas captadas con una cámara desde un dron. Previamente, en el aula, los niños de 8 y 9 años, trabajaron temáticas medioambientales, como hacen con otras diversas, como la igualdad, la integración de personas inmigrantes, la alimentación, los hábitos de vida saludables y otros, que incluyen actividades de ocio y tiempo libre fuera del colegio y una excursión cultural.

Por inclemencias meteorológicas, el acto se celebró en el pabellón de deportes de la base del EVA-10.

“Desde nuestro programa de RSC We Sea y a través de Ludieduca queremos concienciar a los más pequeños que el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y que está en nuestras manos procurar que no vuelvan a producirse incendios como el que el pasado verano asoló nuestra sierra. Estamos seguros de que con la actividad, los niños no sólo contribuyeron a dotar a este espacio de más árboles, sino a una mayor concienciación de toda la sociedad”, señaló la directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, Margarita Hermo.



Como broche final del evento, los escolares leyeron manifiestos en los que, entre otras cuestiones, pusieron de relieve “a preocupación polos incendios que ano tras ano se están a producir nos nosos montes. Lumes que afectan ás nosas vilas, ás nosas casas e os bosques. O lixo, fogueiras e botellas de vidro fan que cunha simple chispa prenda lume e destrúa a natureza. Pedimos máis cortafogos, máis multas e máis vixiancia. Manteñamos os bosques limpos para coidar o medio ambiente”.