"Noites de autocine" y "Rúas musicais" regresan al verano de Ribeira junto a conciertos, espectáculos y festivales

Llega el verano y con él en Ribeira es tiempo de Fiestra da Cultura, el programa del departamento que dirige la edila Mariola Sampedro en el que se engloban las actividades de esa área municipal, junto con la de otras concejalìas, diferentes asociaciones, así como de la Diputación de A Coruña, de la Xunta de Galicia y del Xacobeo. En esta ocasión regresará el ciclo "Noites de Autocine", que permitrá recordar algunos clásicos del séptimo artes, como "Grease", y películas estrenadas en los últimos años, y que será con el que se abra la programación. Concretamente, será con la proyección del ilme "El cuiarto de Mona", que se podrá ver este viernes, 1 de julio, a partir de las diez y ciuarto de la noche en el exterior del centro social de Oleiros. Posteriormente, se podrán ver, a través del referido sistema de autocine, títulos como "Scooby!" (aparcamiento de la Sociedad Hijos de Palmeira, el 8 de julio), "Trasto" (exterior del Centro Recreativo de Artes, el 29 de julio), "Pinocchio" (campo de la fiesta de Carreira, el 12 de agosto), "Cuñados" (aparcamiento grande de Corrubedo, el 19 de agosto), "Grease" (puerto de Aguiño, el 26 de agosto)"Pérez 2" (aparcamiento del pabellón de Sirves, el 2 de septiembre) y "Mi amigo Pony" (aparcamiento de Punta o Castro, el 6 de septiembre).





Otro ciclo que vuelve este verano y que figuró entre los eventos de pequeño formato que se fueron programando durante el tiempo de pandemia, es el de Rúas Musicais, que se ofrecerán en sesión vermú (13.00 horas), que arrancará este domingo, 3 de julio, con un concierto del grupo Blow en el puerto de Castiñeiras. En fechas posteriores se irán celebrando otras actuaciones como la de Amores de barra, en el exterior de la casa de cultura de Olveira, en Bretal, el día 10 de julio; Recambios Tucho, en el Centro Recreativo de Artes (7 de agosot); Rockolas, en el puerto de Corrubedo (14 de agosto); Human, en A Capela de Carreira (15 de agosto). La banda de Luke, en el puerot de Aguiño (21 de agosto); Open Drink, en el puerto de Palmeira (28 de agosto); Thais Suki, en el campo de la fiesta de Oleiros (4 de septiembre) y Sabelasnotas, en el parque García Bayón (12 de septiembre.





De igual modo, A Fiestra da Cultura serán la Holi Party de este viernes y el concierto de la banda tributo Remember Queen del dia siguiente, ambas en el Malecón; el festival solidario "A casa das cancións" a beneficio de la AECC; el festival Atlántica, con "Lavandeiras", en los lavaderos de Pinisqueira (Coiso-Aguiño) y de Artes, así como el espectáculo "Músicos e contos de patera" con Anxo Moure, Ayoub Kamouni y Aziz Blmajdoub; el concierto "Memorias dunha illa: Sálvora" con la orquesta Sons; la fiesta de San Crisbóbal; los festivales "Mar Diverso" de Ambar, "Galicia ilusiona" (de magia), "Salsa na Rúa" de El Tomasón y Ribeira con humor con "Ghop!" de Teatro ó Cubo, "A gran viaxe" de Inventi Teatro, "Oh!pera" de Circo Chosco y "Caldeirada de lingua" de Martín Camiña; y los espectáculos musicales paraa público infantil y familiar "Extra!" de Paco Nogueiras y Merenda con pan de millo" de Cantaxoga.





Otras actividades que completan esta programación serán los talleres de animación para niños, coreografías, pequeños conciertos pop, percusión y sketches sobre valores universales a cargo de ICE Renovación; hinchbles, fiesta de la espuma, talleres de habilidad, música, espectáculos infantiles, reparto de granizados en la Praza do Concello; el concierto "Peixe" de Xisco Feijóo del 5 de agosto, dentro del programa de las Festas do Verán de Ribeira, y del que la Mariola Sampedro recordó que también estará días antes en alguna localidad de la comarca, como será Rianxo, para la capital barbanzana tendrá guardada alguna sorpresa; la actuación de Iván Ferreiro, dentro de Concertos do Xacobeo, que será de pago, al igual que con lsos Concertos do Fin do Mundo y As Paisaxes Sonoras. Tampoco faltarán las exposiciones, como "Retrospectiva" de Soki Díaz, "Mulleres, homes e peixes" de Antonio Pérez y la colectiva "XIII Bienal de Pintura do Eixo Atlántico".









La concejala de Cultura, Mariola Sampedro, desgranó la programación de A Fiestra da Cultura I Chechu Río