Nós Pobra defiende la propuesta para el traslado de la EEI Fernández Varela al recinto del colegio Salustiano Rey Eiras

En medio de toda la polémica que se ha desatado desde mediados del pasado mes de diciembre en el que se hizo pública la intención por parte del Ejecutivo local pobrense de llevar a cabo el traslado de la Escola de Educación Infantil "Fernández Varela", actualmente ubicada en un edicio de la Rúa Castelao, a un edificio anexo al colegio Salustiano Rey Eiras, en Bandaseca, dentro del mismo recinto que dicho centro educativo, desde Nós Pobra se muestran partidarios de esa medida. "A nosa proposta consiste en reubicar ao alumnado e ao profesorado dentro doutro centro educativo, que pasaría de ser un CEP (Centro de Educación Primaria) a un CEIP (Centro de Educación Infantil e Primaria)", señalan desde dicha formación política.

A la vez, apuntan que "somos conscientes da carga emocional que o 'Fernández Varela' ten para moitos veciños, pois moitos formamos parte do seu alumnado ou fomos pais de alumnos do centro. Porén, cremos que é necesario dar un paso adiante e darlle unha segunda vida ao edificio, podendo destinalo a servizos de gran importancia para toda a comunidade". De esta manera, se confirmaría lo que se publicó en su día de que el edificio de esa escuela infantil pasase a ser la nueva ubicación del centro de salud de la vill -es un asunto que se deberá abordar con la Consellería de Sanidade-, y que el actual ambulatorio pueda acoger un servicio de guardería pública, que es una de las necesidades de la localidad pobrense.



Por otro lado, Nós Pobra sostiene, a diferencia de lo que mantienen los padres críticos con esa propuesta, que "non sería un prexuízo para o alumnado desde ningún punto de vista. Manteríanse o profesorado e o número de aulas e o proxecto educativo, disporían dun patio de recreo en plena natureza e formarían parte dunha comunidade escolar máis grande, a do CEP Salustiano Rey Eiras, centro ao que xa está adscrito a EEI Fernández Varela", señalan desde dicho grupo político. Igualmente, recuerda que desde que gobierna en el Ayntamiento y durante los años en que tuvo la responsabilidad de la Concellería de Educación, "foron moitas as actuacións levadas a cabo na EEI 'Fernández Varela', sempre co obxectivo de manter as instalacións nas mellores condicións e mesmo de melloralas".

Mejoras

Por este motivo, advierte que se realizaron diversas mejoras, como la reposición del muro del patio con elementos prefabricados de hormigón, la reparación de la cubierta de la zona del arenero, la instalación de un pequeño parque infantil con suelo de caucho y la colocación de bancos y jardineras, entre otras. Además, indioca que se dotó al centro de megafonía interior y exterior, se pintaron las aulas, se impermeabilizó la terraza y se adaptaron los baños, entre otras acciones.

Por otro lado, señala que se mejoraron los servicios que ofrece la escuela infantil, con la puesta en marcha del servicio Madruga por parte de la Administración local y la dotación de comedor escolar, organizado por la ANPA, con el personal necesario para su correcto funcionamiento. "Para Nós Pobra, a educación é unha prioridade, e as nosas accións avalan este compromiso. Neste sentido, realizáronse melloras en todos os centros educativos do concello, con especial atención ás unitarias, onde se levaron a cabo obras de maior envergadura".



"Porén, a día de hoxe, a evolución da natalidade no noso concello presenta unha tendencia claramente descendente. Os datos falan por si sós: no CEP Salustiano Rey Eiras existe un edificio de seis unidades totalmente baleiro, mentres que a EEI 'Fernández Varela' atende a arredor de 50 nenos, malia ter capacidade para máis de 200", afirman desde Nós Pobra. Así, tras analizar esta situación, considera necesario llevar a cabo unha reorganización de los centros escolares del municipio. "Non se trata de pechar un centro, senón de reubicalo. En ningún caso se pecharía ningunha unidade de Educación Infantil, xa que Nós Pobra nunca apoiaría o peche dun centro de ensino no noso concello", concluyó.

Padres de alumnos de la escuela infantil Fernández Varela, de a Pobra, comenzaron a movilizarse a mediados del pasado mes de diciembre

El entorno dle edificio en el que se pretende hacer efectivo el traslado de la escuela infantil cuenta con un parque infantil cercano

La escuela infantil situada en Rúa Castelao podría albergar el nuevo ambulatorio