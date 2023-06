Nós Pobra desvela que Eloy Sobrido, de VIP, que o tuvo un solo concejal, le solicitó la Alcaldía

Eloy Sobrido, candidato de Veciños Independentes da Pobra (VIP), le propuso a Nós Pobra que la Alcaldía fuera para él, estableciendo un veto tanto para el actual mandatario local en funciones, Xosé Lois Piñeiro, y para la alcaldable del BNG, Amparo Cerecedo, por entender que tiene que haber un cambio de caras tras los resultados de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Así lo acaba de desvelar el propio Piñeiro en una comparecencia en la sede de Nós Pobra, en la Praza Cinco Rúas, precisando que su formación política no está dispuesta a aceptar esas "liñas vermellas", porque entiende que es la fuerza más votada de las cuatro que estarían en la oposición y que darle el apoyo a Sobrido en la investidura de este sábado, a partir de las once de la mañana, es algo que no entenderían sus más de 1.200 votantes. La propuesta planteada por el candidato de VIP la defendió, según indicó Xosé Lois Piñeiro, en que Nós Pobra perdió uns gran cantidad de votos respecto a los comicios de 2019.

Piñeiro indicó que vol ieron a tener una reunión on VIP para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero precisó que Sobrido se mantuvo inamovible en sus posicionamientos, y agregó que ya no se llegó a negociar nada respecto al reparto de responsabilidades en las diferentes áreas de gobierno, "que é o wue máis lle interesa aos cidadáns", precisó. De todas maneras, avanzó que le ha enviado un nuevo escrito a VIP para sentarse nuevamente a negociar, pero que debe desaparecer ese veto, aunque no se mostró optimista al respecto.

Respecto al veto de VIP a la nacionalista Amparo Cerecedo, el candidato de Nós Pobra indicó que ella, a la espera de que pueda hacer las valoraciones pertinentes, no está dispuesta a renunciar y que incluso pide para ella la Alcaldía al señalar que fue la única que estaba en el gobierno tripartito que subió en número de votos. Piñeiro indicó que no comparte esa postura y defendió ese cargo para su partido político.

Ante estas posturas tan enfrentadas y que parecen inamovibles, y pese a que tanto Nós, BNG, PSOE y VIP coinciden en que no quieren un gobierno del PP, todo apunta que cada partido va a apoyar este sábado a su candidato, con lo que el popular Manolo Durán saldrá investido alcalde y su partido gobernará en minoría en A Pobra. Además, Xosé Lois Piñeiro indicó que Eloy Sobrido les dio por escrito que no votará a favor del candidato del PP como alcalde. Cabe recordar que el partido de la gaviota iota le llegó a ofrecer a Sobrido su entrada en el gobierno, pero no recibió respuesta al respecto, aunque todo apunta a que no la acepta.