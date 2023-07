Nós Pobra rechaza un cuatripartito sin Xosé Lois Piñeiro como alcalde

Nós Pobra ha emitido un comunicado esta mañana en el que rechaza la propuesta presentada por el BNG, en consenso con VIP, en el que se ofrecía la Alcaldía a la formación de Xosé Lois Piñeiro con el condicionante de que no se invistiese como regidor a ningún miembro del pasado ejecutivo, por lo que excluiría al propio Piñeiro y a Estefanía Ramos, una situación planteada como línea roja por Eloy Sobrido para alcanzar un acuerdo. Ahora, desde Nós Pobra aseguran que "a nosa candidatura non é negociable", por lo que, de no haber noticias en los próximos días, Piñeiro se votará a sí mismo.





En este sentido, la formación indica que "os nosos candidatos foron escollidos por un proceso interno de votación" y que no aprecia "ningúnha razón para que ningunha das persoas das que conforman a nosa lista teña que dar un paso atrás ou presentar a súa renuncia".





El comunicado concluye con la confirmación de Nós Pobra sobre sus intenciones de intentar llegar a un buen puerto y conformar un cuatripartito, aunque rechaza los "condicionantes inasumibles" y las "liñas vermellas" y se muestra "aberto a falar de políticas", "de programa, proxectos a levar a cabo, orzamentos, e todo o que teña que ver na mellora da vida dos nosos veciños".





En caso de no haber acuerdo antes de este viernes, el popular Manolo Durán sería investido como alcalde al ser la lista más votada en las elecciones de mayo.