La nueva directiva de la Cofradía da Dorna de Ribeira se pone como objetivo recuperar el festivo local

“Facer a Festa da Dorna é algo moi bonito que se leva dentro e non se pode describir con palabras”. De esta manera se expresó la joven ribeirense Sara Sevilla Iglesias tras ser elegida presidenta de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna en una asamblea extraordinaria que se celebró en la Praza de Teruel con la asistencia de una treintena de socios. Su candidatura fue la única que se presentó después de que ella le tendió la mano, para que se sumasen a ella, a los integrantes de la otra lista que encabezaba Juan José Segade Iglesias “Jota”, que será vicepresidente. Uno de los grandes objetivos que se marca es el de recuperar, incluso aunque coincida en sábado, el festivo local para el 24 de julio, después de dos años en los que no lo fue. En 2022 coincidirá en domingo, por lo que será festivo por derecho propio.



Además, Sara Sevilla, que ya formó parte más de diez años de otras directivas, buscará recuperar proyectos en la línea de anteriores directivas, promocionando la cultura marinera. En ese sentido, cree necesario relanzar el viveiro dorneiro para seguir enseñando a los niños el espíritu de la fiesta, reactivar el fondo solidario con actividades, tratar de lograr la declaración de fiesta de interés turístico nacional “porque creemos que e máis que merecida, pola traxectoria que ten -dijo Sevilla- e a repercusión fóra”, mantener contacto con los colegios, asociaciones y otras entidades para involucrarlas y rebotar la restaurada dorna Virxe do Carme.



De igual modo, pretende que la Cofradía da Dorna vaya de la mano de la hostelería y el comercio, para conocer sus inquietudes y alcanzar acuerdos importantes que les beneficien mutuamente, y llamará a las puertas de las administraciones para lograr financiación y “facer da festa poscovid a mellor singradura se o coronavirus o permite”. Y buscará cantera de gente nueva para poner la fiesta en el lugar que merece, para lo que anima a que se sumen colaboradores. Sara anunció que repartirá el trabajo con sus compañeros de directiva, que completan Marta Varela Rodríguez de secretaria, Patricia Alvite de tesorera y como vocales Mónica Dios, Juan Antonio Lijó, Anabel Pérez, Alejandro Nespereira, Lorena Sevilla, Rebeca Camean, Yaiza Lijó, Laura Sampedro, Alba Torrado, Irene Crujeiras, María Cores, Nerea Lema, Iago Callón, Juan González, María Martínez, Adrián Ferrón, María Blanco, Pablo Pardavila, Francisco Rodríguez y Brian Sobrido.