Un nuevo corte en el suministro de agua por la rotura de una tubería indigna a vecinos de Castiñeiras

Los vecinos de la parroquia ribeirense de Castiñeiras vuelven a a estar indignados al sufrir desde primera hora de esta mañana un corte del suministro de agua por una nueva avería en la red general de abastecimiento, causada por un reventón de una tubería de fibrocemento a la altura del lugar de Os Mosqueiros, y desde la empresa concesionaria del mantenimiento de dicho servicio les indicaron que esperan que en torno a la una de la tarde pueda estar reparada la incidencia. Algunos de los afectados contactaron con este periódico para indicar que hoy amanecieron sin agua, por lo que "ni tan siquiera pudimos lavarnos la cara" y que en las próximas horas no van a poder hacer nada que tenga que ver con ese servicio, salvo los que tenga un pozo propio..

Una vecina en representación de los afectados acudió esta mañana hasta la casa consistorial para presentar una reclamación más por lo que está sucediendo con bastante frecuencia en los últimos años y que afirman no entender que en pleno siglo XXI pasen estas cosas y se preguntan si en Castiñeiras "somos cidadáns de terceira categoría" y "acaso non pagamos os impostos como o resto do concello". Por ello, insisten en que se cambie de manera integral y no sólo por tramos la tubería actual, de la que dicen que tiene una antigüedad próxima al medio siglo de vida, y que debe hacerse algo de cara al futuro. Los perjudicados por esta situación recordaron que el martes de la pasada semana también se les cortó el suministro de agua de la traída municipal.