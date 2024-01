Un numeroso público asiste a la presentación del libro-disco “Fremosas” de Barahunda en Boiro

Un numeroso público disfrutó en una fría noche de viernes en el Pazo de Goiáns de la presentación del libro-disco “Fremosas. Cantigas de amigo e de amor”, que es el quinto trabajo de la trayectoria musical del dúo Barahúnda, y que lo define como un “artefacto musical, literario e divulgativo”. Sus integrantes, Helena de Alfonso y Jose Lara Gruñeiro, hablaron del proceso de creación del mismo, que dijeron que es el resultado de “miles de horas de traballo, dúbidas e incertezas motivadas por unha pandemia que o condicionou todo e que se plasman nun libro que, á súa vez, contén unha colección de 12 cantigas galego-portuguesas musicadas por nós e accesibles desde senllos códigos QR na web que creou Nacho de Alfonso no seu estudo de Pontevedra e na que está depositado o álbum”, dijo la vocalista.

De Alfonso subrayó que este trabajo es “o froito do amor á música, á poesía, á Historia e ás historias, as nosas, as de calquera de nós, pasadas ou coetáneas que tanto se parecen”, y que su intención fue, desde el principio, la divulgación, “dando a coñecer este tesouro que é a tradición cultural dos pobos, desde a máis popular ata a dunha cantiga de amigo do século XIII recollida nunha biblioteca e é unha reflexión sobre a pegada feminina na lírica medieval”. Su deseo es que un público no especializado descubra su legado: hermosos versos de 700 u 800 años de antigüedad que un día fueron canciones y que son !a herdanza cultural que nos corresponde en canto humanos”, afirmó De Alfonso. En “Fremosas”, Barahúnda invita a escribir acerca de todo eso a un conjunto de especialistas: historiadores, poetas, musicólogos, artistas y otros, como Aurora Marco, Domingos Morais, José Luís do Pico Orjais, Txema Mawenya, José Luis Sanz García-Ochoa y Xesús Santos, “que uniron os seus textos cos nosos e coas cantigas que levamos musicando desde 1998 ata a actualidade”, agregó.

Helena de Alfonso precisa que “Fremosas” es, antes que nada, “música, cancións”. Como álbum fue compuesto, arreglado y grabado entre la primavera de 2020 y finales de 2022 por Barahúnda en su estudio Abuín Road, exceptuando las percusiones grabadas por Txema Mawenya en su estudio de Asturias, y un rajão de José Luís do Pico Orjais que en su casa, en ambos casos por el confinamiento; y una de las violas de la gamba de Xurxo Varela grabada en Porto y el piano de Margarita Viso en el auditorio de Rianxo. A ello se suman las percusiones de “Que leda”, “O anel do meu amigo” y “Triste and’eu velida” grabadas antes por Ángel Ramallo en A Pousada dá Galiza Imaxinaria, y el bajo eléctrico de “Que leda”, por José Luis Sanz en Madrid, siendo remezclado y remasterizado para este trabajo en Abuín Road.



En un acto, que incluyó la interpretación de varias de las cantigas medievales músicadas por ellos mismos que se incluyen en esa publicación, estuvieron acompañados de Encarna Pego, vicepresidenta de la asociación cultural Barbantia, organizadora del evento y que dio lectura al texto enviado por la catedrática Aurora Marco, que finalmente no pudo asistir por motivos de fuerza mayor. El acto lo cerró el primer teniente de alcalde de Boiro, Luis Ruiz, que junto a la citada Encarna Pego, los autores e, incluso, el público asistente intervinieron en una conversación amena y fluida sobre la lírica medieval gallego-portuguesa y la música de Barahúnda. Como no podría haber mejor definición, Helena de Alfonso manifestó que este acto resultó ser una “fremosa” velada en un paraje extraordinario.