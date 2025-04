La obra teatral ‘Manuela Rey Is In Da House’ inicia su gira en Ribeira

La obra teatral ‘Manuela Rey Is In Da House’ inicia su gira gallega en Ribeira para seguir por otras ciudades como A Coruña, Pontevedra, Ourense, Lugo o Vigo.

En la presentación estuvieron presentes la concejala de Cultura, Antía Alberte, junto al director del Centro Dramático Galego, Fran Núñez. Dicho espectáculo está coproducido por el referido Centro Dramático Galgeo, Teatro do Noroeste-Centro Dramático de Viana, Teatro Nacional São João y Teatro Nacional D. Maria II, con dirección y dramaturgia de Fran Núñez a partir de los textos de la propia Manuela Rey y de otros autores.

Santiago de Compostela y cuatro villas portuguesas acogieron el estreno y, ahora, la gira gallega arranca en Ribeira.Desembarcará en el auditorio municipal el 30 de abril, a las 21.15 horas, víspera del festivo del 1 de mayo y como antesala a la programación cultural para todo el próximo mes.



Visibilizar a la actriz

‘‘A cultura non é só un entretemento, ten que ser unha fiestra para concienciar á xente, facela reflexionar e pór en valor o patrimonio cultural, ambiental e tamén o patrimonio de persoas como vén sendo a figura de Manuela Rey’’, manifestó la edil.

Durante su intervención, Núñez habló del vínculo del municipio con la obra, ya que en el pasado año se fletaron autobuses para el estreno en Santiago y en Porto, por lo que ‘‘Ribeira é como vir a casa e fainos moitísima ilusión a todo o equipo porque ver 50 persoas de Ribeira comendo coa dirección de produción do Teatro Nacional São João e celebrando a vida de Manuela Rey foi das cousas máis bonitas que levamos para a casa nisto de vivir do teatro’’. También quiso agradecer el trabajo del Concello de Ribeira para hacer posible la representación porque, este tipo de funciones, requieren de una considerable logística previa.

Venta de entradas

Los tickets para acudir a la función se podrán adquirir a partir de las 09.00 horas del lunes, 21 de abril, a través de la página web www.ataquilla.com o, presencialmente, en la OAC de la casa consistorial ribeirense, en horario de 09.00 a 14.00 horas, con tarjeta bancaria. El precio será de 9 euros más gastos de gestión para el patio general, mientras que se sitúa en los 4,95 euros, más gestión, para la visibilidad reducida, hasta completar aforo.

Una vida corta, pero una trayectoria larga y fecunda

Manuela Rey nació en Mondoñedo, pero, a muy temprana edad, empezó en las compañías teatrales itinerantes. A pesar de morir con tan solo 23 años, desarrollóuna prolífica trayectoria, mayoritariamente en Portugal, pero no alcanzó la repercusión pública de otras actrices de su época a pesar de haber escrito una obra teatral para llevar a escena por cuatro actrices hacia finales del siglo XIX.