Ocho locales hosteleros de Rianxo sirvieron el pasado fin de semana “caldo de gloria” en homenaje a Rosalía de Castro

La Asociación Rianxeira de Empresarios (ARE) y varios de sus establecimientos hosteleros se sumaron este pasado fin de semana al proyecto “Caldo de Gloria” de la Fundación Rosalía de Castro para conmemorar el día dedicado a la poetisa padronesa, una iniciativa que se desarrolla desde hace años y que se inspira en el poema “Miña casiña, meu lar”, en el que a escritora gallega relata la elaboración de un caldo y la épica diaria de la supervivencia. La patronal local repartió entre los locales participantes -Cafetería Saraiba, Café Bar Castelao, Cafetería Náutico Rianxo, Nova Era Cafetería, Bar O Costillar, Restaurante Curral do Marqués, Restaurante Casa Isolina y Parrillada Ourense- el material promocional consistente en manteles de papel con el citado poema de Rosalía, sobre los que se sirvieron las raciones y platos del caldo, y la cartelería informativa que los identificó. La ARE buscó honrar la memoria de la autora y promover los valores culturales y gastronómicos de la región, destacando la importancia de la comida como elemento unificador y transmisor de tradiciones.

