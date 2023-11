Oficialidad para la escultura en homenaje a las víctimas de la represión franquismo en Ribeira

La escultura realizada por la artista noiesa Soledad Penalta en homenaje a todas las víctimas de la represión franquista en Ribeira llevaba bastantes meses instalada en el Malecón del casco urbano de la capital barbanzana. Sin embargo, no se había hecho oficial hasta última hora de la lluviosa tarde de ayer en que tuvo lugar el significativo acto de su inauguración, y lo hizo con la presencia de autoridades y decenas de vecinos, que estuvieron protegidas de las precipitaciones bajo una carpa, que no abandonaron hasta que se procedió al descubrimiento de la placa correspondiente. El alcalde, Luis Pérez, indicó que tenían el deber moral de recordar a quienes sufrieron la represión u opresión tras la Guerra Civil Española y se revelaron contra ella, y que lo pagaron con el exilio, encarcelamiento o con su vida en la defensa de los valores democráticos que se disfrutan en la actualidad. Subrayó que este es un capítulo oscuro de la historia del país, pero que no se debe ni se puede olvidar, y que por eso es necesario recordar a todos los que perdieron su vida en defensa de la libertad, la justicia y la democracia, E que pagaron un alto prezo polos seus ideais".

"A inauguración desta escultura non é o punto final, máis ben o contrario, é un fito nese camiño que debemos andar para lembrar a todos os veciños de Ribeira que tiveron que pagar as consecuencias desa época funesta. Hoxe, alén de inaugurarmos este monumento, anunciamos que se porá un apartado na web municipal coa información de todos e cada un dos veciños reprendidos polo fascismo para que se coñeza a verdade, porque cada nome que pronunciamos hoxe ten unha historia detrás, unha vida que se viu afectada pola inxustiza e a intolerancia", manifestó Pérez Barral en su intervención. De igual modo, indicó que "non podemos esquecer, xa que logo, a aqueles que foron perseguidos e asasinados polos seus ideais políticos, sindicais, culturais ou pola súa identidade de xénero. Quero lembrar agora de maneira especial ás mulleres que padeceron moitas e múltiples violencias como as que foron rapadas, padecendo unha humillación pública para castigar e estigmatizar a aquelas que eran percibidas como contrarias ao réxime establecido".

En su discurso, el alcalde ribeirense dijo que Ribeira, como tantas otras localidades, fue testigo de la represión franquista "e dese feito xorde a vontade desta e doutras corporacións municipais para erguer este monumento". Señaló que si se esperó hasta un día como el de ayer para llevar a cabo esta inauguración no fue algo casual, pues se trató de una fecha simbólica para la capital barbanzana, ya que hace 87 años "os falanxistas fusilaban a Manuel Lustres Rivas, recoñecido fillo predilecto de Ribeira, homenaxeado tamén cunha rúa e cun centro cultural co seu nome". De igual modo, precisó que este homenaje no sólo es un acto de memoria sino también un "compromiso claro e inequívoco coa xustiza e a verdade histórica". En ese sentido, manifestó que todos deben esforzarse por preservar y difundir la memoria histórica, "para que as xeracións futuras aprendan das leccións do pasado e fortalezan os cimentos da democracia que hoxe gozamos, para que nunca volvan aqueles tempos". Luis Pérez agregó que eso se le debe a las personas que fueron detenidas en la oscuridad de la noche, a todas las que sufrieron la pérdida de sus trabajos, a las familias que fueron separadas por la fuerza y a todos los que fueron forzados al exilio en busca de un refugio seguro.

"Rendemos homenaxe ás persoas que se negaron a ser silenciadas, a quen resistiu con dignidade e a quen, a pesar das adversidades, nunca perdeu a esperanza nun futuro mellor porque, como ben dicía Castelao:, 'Non enterraban cadáveres, enterraban semente de vencer'. Hoxe, máis que nunca, debemos dicir que a memoria histórica é un dereito de toda sociedade democrática e un piar fundamental para construír un futuro máis xusto e solidario", declaró el mandatario local. Por último, dijo que en este acto de homenaje, se renueva el compromiso con la defensa de los derechos humanos, la libertad y la justicia. "Que a memoria daqueles que sufriron a represión franquista inspire o noso compromiso cos valores democráticos e lémbrenos a importancia de traballar todos xuntos e xuntas para construír un mundo máis xusto, libre e igualitario", concluyó Pérez Barral.