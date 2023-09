Olveira celebrará mañana y el sábado sus fiestas en honor la Virgen del Rosario

La parroquia ribeirense de Olveira celebrará mañana y el sábado sus Festas do Rosario. El programa de actividades arrancará con dianas y alboradas a cargo del grupo Tahume (9.00), mientras que a las 11.30 horas habrá misa solemne en honor a la Virgen del Rosario y la verbena será amenizada por la orquesta Metrópolis y Planet Disco Móvil con DJ Mateo Abelleira. Mañana, la sesión vermú será ofrecida por DJ Jalako, con el que por la noche se despedirá el verano, y desde las 17.30 horas se disputarán sendos partidos de fútbol solteros contra casados en las categorías masculina y femenina.

Por otro lado, el principal núcleo de la capital barbanzana iniciará mañana, 8 de septiembre, sus cinco días de fiesta dedicados a honrar a Santa Uxía. A las diez de esta mañana se lanzarán 21 bombas de palenque, y a las siete de la tarde tendrá lugar en la Praza Porta do Sol el espectáculo infantil y familiar “A grandeza do pequeno” de Iseo A Moura y a las 21.00 se inaugurará la exposición “En comuñón co mar” de Francisco Paz en el centro Lustres Rivas. Miguel Costas (23.00 horas) y Virtual Proyect Band (00.50 horas) ofrecerán conciertos y entremedias, a las 00.30 horas, habrá un pequeño espectáculo pirotécnico.