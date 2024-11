Ondiñas Mainas se suma en Rianxo a la celebración del 25-N con un tapiz y una bufanda de condena de la violencia de género

La asociación Ondiñas Mainas de Rianxo vuelve a sumarse a la celebración del Día Internacional Contra la Violencia de Género. Al tapiz que elaboró en 2023 con expresiones de rechazo, como “se non hai respeto non hai amor”, “se mirasen a través dos nosos ollos gritarías igual”, “no amor non todo vale”, “non somos histéricas, somos históricas” o “prostitución non é ocio é violencia sexual”, ahora suma una bufanda con un total de 200 mariposas lilas para enmarcarlo. Todo ello se exhibe desde ayer en uno de los balcones del edificio del Cuartel Vello, a la entrada de la céntrica Praza Castelao, en el casco urbano de la villa rianxeira.