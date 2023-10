La oposición de Rianxo aprueba la dedicación exclusiva del alcalde y rechaza las parciales de tres ediles

El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, ya tiene dedicación exclusiva, por la que percibirá 45.000 euros brutos anuales, que incluía en su propuesta presentada hace más de tres meses en el pleno de organización y que, con algunos cambios, planteó al inicio del pleno municipal del jueves. Pero, no salió adelante en ese punto de la sesión, sino a través de una moción presentada luego por el BNG. Los doce concejales que integran la oposición mantuvieron que el alcalde debe cobrar por su trabajo, e incluso desde el PP se llegó a sugerir que se consultase si ese sueldo podría percibirlo con carácter retroactivo desde que cogió el bastón de mando, pero el PSOE afirmó que las consultas que realizó indicaron que no era posible, pero que había que ver la posibilidad de compensarle de alguna manera por su trabajo desde que comenzó el actual mandato.



Sin embargo, la iniciativa del mandatario no prosperó ya que incluía tres dedicaciones parciales para otros tantos de sus concejales, en las que se incrementaba en 40 horas mensuales las 25 horas semanales que recogía la propuesta inicial, pasando de percibir de 17.000 a 19.000 euros. Con estas últimas no estaban de acuerdo los grupos de la oposición, que señalaron que tienen que ser fruto de una negociación entre el Ejecutivo local y la oposición sobre como debe ser la organización del Gobierno local. Debido a que la propuesta de los nacionalistas no contemplaba ninguna remuneración para los ediles con dedicación parcial, el grupo municipal del Rianxo en Común, que gobierna en solitario y en minoría con cinco representantes, se abstuvo, mientras que PP, PSOE y BNG votaron a favor.



Después de que no prosperase la propuesta de Bustelo y antes de que el BNG hiciera la suya, el pleno abordó una iniciativa presentada por vías de urgencia por el sector del mar, concretamente de la pesca, marisqueo y acuicultura de bivalvo. Pese a que los asuntos de urgencia se abordan antes de la sesión de control a los órganos de gobierno, toda la corporación decidió que se tratase en ese momento para no hacerles esperar para intervenir. El pleno acordó apoyar que se garanticen y prioricen esas actividades en el espacio marítimo de la costa gallega “fronte a outras que polo seu carácter contaminante ou porque ocupan espazo da súa actividade son contradictorias e poñen en perigo a súa sostibilidade”, y apoyó la ILP impulsada en esa línea.