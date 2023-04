La oposición de Ribeira tumba el presupuesto municipal presentado por Ruiz para 2023

No hubo sorpresas y la propuesta de presupuesto municipal para el presente ejercicio económico en Ribeira presentada por el alcalde, Manuel Ruiz, en un pleno extraordinario y urgente no prosperó. Ello se debió a que los 12 concejales que integran los cuatro grupos de la oposición -PBBI, BNG, PSOE y Suma- votaron en contra, desatendiendo los llamamientos que realizó el mandatario local a la responsabilidad de las formaciones políticas para que ese documento pudiera salir adelante, elevando de siete a doce los motivos por los que era necesaria su aprobación. También fue rechazada la enmienda a la totalidad del presupuesto que presentó el BNG, que se votó por decisión del propio regidor ribeirense, pese a que entendí que no reunía los requisitos formales para ello.

Durante el debate se sucedieron los reproches por parte de la oposición a la gestión llevada a cabo por parte del Ejecutivo local, que obtuvieron la réplica inmediata de Ruiz Rivas. Además, en el caso del concejal socialista José Manuel Suárez-Puerta -confirmó que no irá en la lista del PSOE que encabezará su hijo Francisco- le replicó al alcalde que aunque no se apruebe el presupuesto los funcionarios van a cobrar y las facturas se van a pagar, por lo que indicó que "tanta prisa no hay y se puede esperar a julio", una vez que empiece a trabajar la corporación resultante de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Con la votación resultante sobre el presupuesto y después de transcurridas dos horas, el mandatario ribeirense dio por rematada la sesión plenaria, pese a que aún quedaban varios puntos ¡del orden del día por tratarse, como eran el plan estratégico de subvenciones y la aprobación inicial del primer suplemento de crédito de 2023. Con el rechazo del presupuesto, Ruiz dijo que "lóxicamente non ten sentido aprobar o resto dos puntos, xa que a responsabilidade deste alcalde implica que determinados servizos que deberían ir polo orzamento metámolos por remanente".

En este sentido, Manuel Ruiz dijo que el suplemento de crédito era un complemento que, básicamente, se iba a destinar a gastos como el del futuro polígono industrial previsto para la zonas de Fontenla-Pedras Vermellas y los pagos a Ferrovial por la renovación del alumbrado público, "pero teño que cambiar, xa que se non metemos case medio millón de euros para o Servizo de Axuda no Fogar en xullo quedaremos ser él, e é obrigatorio sacalo a licitación, e por eso teño que rectficar", concluyó el alcalde. Lo que se aprobó fue el límite de gasto no financiero, pero para ello fue preciso el voto de calidad del alcalde, ya que la votación, que se celebró dos veces, obtuvo un resultado de 9 votos a favor, 9 en contra y tres abstenciones.