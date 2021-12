La oposición tumba la cesión de un terreno de Hijos de Palmeira para área de ocio y aparcamiento

La propuesta del PP de un acuerdo entre el Concello ribeirense y la sociedad Hijos de Palmeira, de la que ya dio cuenta este periódico el pasado 1 de abril, para obtener la cesión de la parcela de unos 10.000 metros cuadrados del antiguo campo de fútbol con el fin de crear nuevas áreas de ocio y esparcimiento, una pista multideporte y zonas verdes y mejorar la dotación de aparcamientos, no fructificó ya que se tropezó con el rechazo de los doce concejales de la oposición. Los populares se quedaron solos para defender su propuesta, que contó con los votos favorables de ocho de sus nueve ediles. Emilio Pérez Outeiral se ausentó por ser parte interesada, al ostentar la presidencia de la referida entidad privada.





El alcalde, Manuel Ruiz, indicó que lo que se pretendía con esta iniciativa era plantear una solución alternativa para dotar de equipamientos de los, hijo, adolece esta parroquia, al igual que desveló que están mirando un par de fincas para que también cuente con un centro social, además de ña parcela municipal que hay junto al polideportivo Alcalde Torres Colomer. Puntualizó que ese acuerdo fue aprobado por la amplia mayoría de socios de Hijos de Palmeira y que, de aprobarse, el Concello haría uso de ese terreno durante 50 años y a cambio abonaría una cuota de 2.500 euros al mes, es decir, 30.000 euros al año y 1,5 millones durante el periodo de cesión. Xurxo Ferrón, portavoz de Suma Ribeira, que hizo referencia en muchas de las propuestas del PP que se las presentaban como “menú do día pechado”, y sin que se les consultase nada, calificó de “desmesurada” la cantidad de dinero que le costaba esa operación a las arcas municipales, y pidió que se le hiciera una auditoría externa a la referida sociedad.





Xosé Vázquez Cobas, del BNG, que calificó la operación de un “negociazo” para los dueños, manifestó que no se trataba de un acuerdo de cesión sino “de alugueiro”, del que los principales beneficiarios iban a ser los socios de Hijos de Palmeira, pues se trata de una parcela que, aunque prestaría servicio al colegio y al cementerio, “atópase alonxada dos centros neurálxicos de Palmeira. Non parece lóxico que quen vaia ao porto ou á farmacia aparque alí”. También dijo que hay otras parroquias con más necesidades que la palmeirense, de la que precisó que ya cuenta con tres parques y un polideportivo cubierto, por lo que a su juicio se estaría ante un “agravio comparativo”, y además puso de ejemplo el campo de fútbol de A Guía, en Carreira, que fue cedido para su arreglo al Concello y sin recibir un sólo euro a cambio, “ao contrario do que sucede neste caso”, dijo. Por su parte, el socialista José Manuel Vilas propuso terrenos en otros lugares para hacer lo que pretende el Ejecutivo local, y que al coste del alquiler habría que sumar las inversiones a acometer en obras.





Vicente Mariño, del PBBI y líder de la oposición, que añadió que a todos esos desembolsos habría que añadir el de mantenimiento, dijo que estaban ante una propuesta que era una “tomadura de pelo a los grupos municipales” y calificó la operación planteada como una “compra de voluntades o votos”, que desde su partido no están dispuestos a apoyar, además de considerar que con ella se estaría “dilapidando” el patrimonio de Hijos de Palmeira.