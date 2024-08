La orquesta París de Noia actuará en el cierre del San Ramón de Bealo, que vivirá su día grande el 31 de agosto

Bealo celebrará del 30 de agosto al 3 de septiembre su fiestas de San Ramón, principalmente con la tradicional romería que cumple 267 años de historia. El primer día, 30 de agosto, tendrá lugar la subida de los santos desde la iglesia parroquial (12.00), misa a las 12.30 en la capilla de en honor a San Gregorio, mientras que a las 21.00 habrá noven y misa en honor San Ramón, y la verbena contr´con el grupo Máster y Disco Móvil CDC. El sábado 31, día grande de los festejos, habrá misas cada hora desde las 9.00 a las 12.00 horas, así como a las 19.00 y 21.00 horas, siendo la solemne a las 13.00, bailes regionales y sesión vermú con la orquesta Alianza, que en la verbena se alternará con The Cuncas y Pili Pampin y su grupo.

El 1 de septiembre protagonizarán la verbena la orquesta Claxxon y el grupo Montreal, y la misa cantada en honor a San Roque será a las doce del mediodía; mientras que el lunes 2 harán lo propio Salsa Arena y el grupo Unión y Fuerza, además de celebrarse una misa cantada en honor a la Virxe das Dores (12.00); y el día 3 del próximo mes, cuando habrá misaa cantada en honor a la Virxe da Milagrosa y la bajada de los santos a la iglesia parroquial, la verbena estará amenizada por las orquestas París de Noia y Trébol. Además, el domingo 8 se celebrará el tradicional San Ramonciño Pequeno con misa cantada en honor a San Ramón (12.00), pulperías, grupos tradicionales y actividades para niños (15.00).

Ismael Rial y Alexandra Bermúdez, componentes de la comisión de fiestas. acompañados de la concejala de Cultura, María Outeiral, presentaron el cartel de estos festejos, con el "buscamos que sexa o paradigma da verbena galega, mesturando as pulpeiras con grupos tradicionais e da zona, orquestras e tamén disco móbil, pensando en opcións para todos os grupos de idade”, afirmó Bermúdez, mientras que rial agradeció la implicación de todos los patrocinadores y veciñns porque “sen eles non sería posible levar adiante a festa”. La edila agradeció “o gran traballo da comisión de festas para continuar con estes festexos do San Ramón, un día grande para o noso municipio no que participa xente de todas as idades e que son tamén os máis lonxevos”.