El PAC de Boiro se sumó esta semana a la falta de médicos y sólo cuenta con un facultativo

El Punto de Atención Continuada (PAC) de Boiro, situado en la zona de O Saltiño, cuenta desde comienzos de esta semana tan sólo con uno de los dos médicos que tiene asignados para atender las emergencias sanitarias los meses de julio y agosto, en horario de tres de la tarde a ocho de la mañana. Así lo han denunciado facultativos de este servicio, que precisaron que la ausencia del profesional que cada jornada debería completar el referido equipo médico no es un imprevisto, sino que se trata de algo se sabía. Pero, señalaron que lo que si fue una sorpresa para ellos fue que no se procediera por parte de la Xerencia del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza a su sustitución, En este sentido, puntualizaron que pese a que en el Sergas y dicha gerencia tenían conocimiento de la situación con antelación “non fixeron nada”, ni les notificaron que no se cubría la ausencia del compañero y que se enteraron que no había el segundo médico al llegar al centro de salud.





Los denunciantes indicaron que la falta de uno de los dos médicos está provocando una situación delicada, especialmente en los tres primeros días de esta semana, pues coincidieron con las Festas do Verán de Boiro, en los que aumentó la afluencia de gente a la localidad, y que un médico sólo es insuficiente para atender toda la demanda de asistencia médica, y que se produzcan retrasos en la atención de las urgencias sanitarias. En este sentido, se refirieron a que esta semana el único facultativo que estaba en el PAC boirense tuvo que salir fuera de las instalaciones a atender una emergencia, en la que tuvo que ir dentro de una ambulancia del 061 con un paciente y acompañarlo en su traslado al Hospital do Barbanza, y que en el PAC sólo quedó una enfermera. En ese intervalo de tiempo, se dio la circunstancia de que una familia acudió al PAC de O Saltiño para solicitar los servicios de un médico para atender en su domicilio una emergencia sanitaria vital de un integrante joven de la misma, y que no se pudo atender con la celeridad que precisaba, sino que fue necesario que tuviera que esperar a que rematase su otro servicio para, a continuación, acudir directamente a la casa de ese paciente para poder atenderlo. Los médicos señalaron que, afortunadamente esa persona pudo recuperarse.