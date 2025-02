Padres de alumnos de la EEI Fernández Varela visibilizan en el pleno municipal su rechazo a su cierre o traslado

“Non ao peche da EEI Fernández Varela”. Así rezaba la pancarta que exhibieron en el pleno de la corporación municipal de A Pobra una representación de los padres de alumnos de dicha escuela infantil y con la que visibilizaron su rechazo a esa medida o a la del traslado de dicho centro al llamado “colexio pequeno” que hay en un edificio situado en el recinto del CEP Salustiano Rey Eiras. Fue con motivo de una serie de preguntas que, en su nombre, pudo formular el portavoz del PP, Manuel Durán, después de asegurar que presentaron una iniciativa para que se debatiera y votase como moción en el pleno “e foinos desestimada”. Esa representación de progenitores indicaron que la concejala de Educación, Amparo Cerecedo, no contestó directamente a las cuestiones formuladas, y que quien las respondió de una manera “máis ou menos concisa” fue el alcalde, José Carlos Vidal.



A la pregunta relativa a de quién surgió la idea del cierre o traslado, el primer edil manifestó que la promovió el equipo de gobierno ante la preocupación que tenían por la situación de dicha escuela. Respecto a las cuestiones sobre si los padres están de acuerdo con esas medidas, el mandatario dijo que algunos si la respaldan y otros no, pero que desconocía porcentajes -los progenitores reiteraron que hicieron una encuesta en la que la mayoría expresaron su rechazo o desacuerdo-, mientras que respecto al equipo docente el alcalde si que tenía claro que la mayor parte de profesores no está de acuerdo, y que los padres cifra “na súa totalidade”, subrayaron.



Sin solicitud por escrito

El regidor también dijo que oficialmente no se le había mandado por escrito a la Xefatura Territorial de Educación la solicitud del cierre o traslado de la EEI Fernández Varela, pero Cerecedo indicó que ya se abordó en una primera reunión y que estén pendientes de que les conceda otra, y agregó que el equipo de gobierno se reafirma en su decisión de que sería positivo y que incluso quedaría reforzado, el cambio del Fernández Varela a Bandaseca.



Por su parte, los padres anunciaron que van a seguir luchando “pola educación dos nosos fillos, por esa educación que nós cremos axeitada, pola que eliximos, non pola que cren eles”. De igual modo, los progenitores subrayaron que “somos nós o que decidimos sobre a educación dos nosos fillos” y que “loitamos polo Fernández Varela, primeiramente, pola súa ubicación no centro da vila e preto da praia, do teatro, do Museo e dos xardíns Valle-Inclán e da parte histórica; pero tamén polo proxecto educativo que están levando a cabo neste centro, e polo claustro”, subrayaron.