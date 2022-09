Padres del IES Leliadoura denuncian que el bus escolar deja tirados a sus hijos, que regresan andando

Padres de alumnos matriculados en el IES Leliadoura denuncian que, desde que el þ se volvió a las aulas, el autobús escolar está dejando “tirados” a sus hijos a la hora de devolverlos al mediodía a la parada a la que ellos acuden a recogerlos. Llevan tres días soportando esa situación, que dicen que no es la única que sucede, pues añaden que a primera hora de la mañana ese transporte escolar llega tarde -incluso después del inicio de las clases- a la parada de la Rúa Alcalde Fernández Bermúdez, a la altura de una agencia de viajes, y que se dio el caso la semana pasada de que un bus llegó a las diez de la mañana a por ellos, cuando el horario de entrada es a las 8.50 horas.



Una de las progenitoras, Cristina Miranda, manifestó que ya está harta de aguantar y decidió hacerlo público. Relató que el jueves pasó un autobús minutos después de las nueve de la mañana, pero sólo se detuvo para decirles a los que estaban esperando que iba lleno, por lo que no podía coger a nadie y se dirigió al instituto. Diez minutos después, vieron llegar otro que se detuvo delante de un bar que hay situado junto la rotonda de la sirena -en la parte superior de la Avenida Rosalía de Castro-, y que desde el mismo les gritaron a los alumnos que fueran corriendo hasta allí, “o cal entraña moito risco, pois é zona de moito tráfico e poden atropelar aos nosos fillos”, indicó esa madre.



Otro padre, Rafael Pazos, señaló que a la hora de ir a recoger ese día a sus hijos a la parada no hubo problemas, pues pudieron subirse al bus. Pero, precisó que a la mañana siguiente, eran las 9.10 horas y aún no pasara por esa parada por lo que, hartos de esperar, media docena de chiquillos se fueron andando al IES Leliadoura y a los otros los llevaron en coche. Y agregó que cuando regresaban de llevar a sus hijos al instituto se encontraron de frente al autobús escolar, a la altura del parking disuasorio de Abesadas, y ya pasaban de las 9.15 horas.



A mayores, indicaron que al ir a recogerlos a la parada a las tres menos cuarto de la tarde se encontraron que sólo se apearon cinco muchachos, mientras que el resto hubo quienes bajaron andando y que, quienes esperaron a que fuera otro bus a recogerlos, se encontraron con que “os deixaron tirados” y tuvieron que esperar hasta las tres y media de la tarde para que fuera por ellos. Cristina Miranda indicó que siete de esos alumnos ya estaban subidos al autobús, incluso tres de ellos ya iban sentados, cuando el conductor les dijo que debían apearse, ya que no había sitio.



Pazos manifestó que parecía que ayer ya estaba todo arreglado cuando mandaron un microbús a recoger a los niños tras pasar otro y no haber sitio para todos. Pero, nada más lejos de la realidad, pues Miranda dijo que su hijo le comunicó que ayer ya no les dejaron subir al bus y, al igual que otros chicos, volvió andando para no tener que esperar como les pasó el viernes. Los padres no comprenden lo que está pasando, pues sus hijos tienen plaza en el autobús, pero nadie les da explicaciones, y temen que o no se ofrecen las plazas otorgadas o que se pueda estar llevando a personas que deben ir en líneas regulares.