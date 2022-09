Palmeira sostiene que una consulta médica de tres horas diarias es insuficiente y que las listas de espera aumentan

Después de que este jueves se incorporó un médico al centro de salud de Palmeira, para atender consultas de manera diaria y estable, desde la plataforma vecinal de dicha parroquiaribeirense insistieron esta tarde en demandar que ese servicio se preste a jornada completa, tal y como viene haciendo desde hace más de dos meses, y no que el facultativo ejerza la consulta por horas, ya sean dos, tres o tres y media, como anunció hace unos días la Consellería de Sanidade, pues sostiene que no son suficientes, “ou que no peor dos casos non se presente por motivos de urxencias que teña que atender na praza que desempeña”. Del mismo modo, indicaron que no pueden entender que con su médico a jornada completa hubiera lista de espera y que ahora no la haya con un facultativo que tiene que abandonar su puesto de trabajo par dar servicio en Palmeira, dejando sin atender la consulta en su ambulatorio. De hecho, tras realizar una consulta, conformaron que esas demoras continúan existiendo “e continuarán crecendo de cara ao inverno polo número de poboación envellecida de Palmeira”. Afirman que, pese a lo que dice Sanidade, no está cubierta la baja del médico titular de la plaza en el consultorio periférico. Por ello, convocaron para este lunes, a partir de las nueve de la noche, una reunión vecinal informativa en la Casa do Mar palmeirense.