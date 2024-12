La Papanoelada Motera toma las calles de Rianxo para teñir de rojo la Navidad

La Papanoelada Motera organizada por el motoclub Jas A Tope volvió a tomar esta tarde las calles de Rianxo en una nueva edición, que tiñó la villa barbanzana de rojo con cientos de participantes que no dudaron en caracterizarse de Papá Noel para celebrar estas fechas señaladas sobre dos ruedas con un trayecto por las calles y parroquias del municipio. No faltaron tampoco los premios a los mejor caracterizados, la moto mejor decorada o al equipo más numeroso.



La actividad, aunque pensada para los amantes del motor, no se olvidó tampoco de los más pequeños, ya que a su llegada a la Praza Castelao no faltó la ambientación musical, entrega de cargas y reparto de caramelos entre los más pequeños. No es, sin embargo, la única actividad programada para este fin de semana en Rianxo, que está inmerso en el tradicional Festival de Nadal de los alumnos de la Escola de Música, que se celebra en el Auditorio, o el XVI Festival de Corais de Arousa e Ulla, al que se apuntaron agrupaciones musicales de A Pobra do Caramiñal, Baión (Vilanova de Arousa) o de la parroquia rianxeira de Asados.