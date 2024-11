La parada de taxis de la Rúa Otero Goyanes en Ribeira se trasladará a las inmediaciones de la estación de autobuses

Operarios de la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Ribeira iniciaron esta mañana las tareas para el traslado de la parada de taxis situada en la Ríúa Otero Goyanes, en las imediaciones de la Praza do Concello, hasta la Avenida do Malecón, a la altura de la Praza Heroínas de Sálvora, enfrente del nuevo apeadero o estación de autobuses de Ribeira. Los trabajadores municipales retiraron la cabina de madera del emplazamiento que venían ocupando en los últimos años para proceder a trasladarla a su nuevo emplazamiento. Está previsto que los taxis empiecen a funcionar en su nuevo emplazamiento a partir de la jornada de mañana, pues en la jornada de hoy aún mantienen su parada.

Esta actuación, a la espera de la confirmación oficial por parte del Goibierno local, coincide con el inicio de las obras de remodelación y reordenación del a Praza do Centenario y su entorno, entre las que se incluye dicha calle en su conexión con la zona donde se ubica el consistorio, que también en obras. En el referido proyecto se contempla que la Rúa Otero Pedrayo será un vial peatonal con acceso rodado por un tramo ancho de 320 centímetros, con plataforma única, y la parada de taxis estará delimitada con piezas especiales sobre la acera. Ade,ás, se establece que la entrada desde Miguel Rodríguez Bautista se realizará por un único sitio, a diferencia de ahora que es en “Y” y, así, se aumentará la superficie de acera y ajardinamiento, manteniéndose los árboles actuales de mayor porte y se completará con otras especies. Y, además, se modificará la relación con la Praza Uxío Novoneyra con adaptación de la rasante para acceder en continuidad por rampa y se reducirá la escalera al mínimo.

Según informaron profesionales del sector del taxi, fue el alcalde, Luis Pérez, el que se presentó un día en la parada de taxis para informarles de que iban a empezar las referidad obras que afectaban a la Rúa Otero Goyanes y que los iban a cambiar de lugar para la referida zona, donde se les habilitarán algunas plazas para sus vehículos profesionales -no habría para todos los que tienen licencia, pero se argumentó que nunca están todos en la parada-, además de la creación de espacios para carga y descarga, además de zona azul. Varios taxista manifestaron su disconformidad con este cambio pues, además de que no entrarán todos, los días de Nordeste no se va a aguantar en ese sitio.